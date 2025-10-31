Seat renueva el Arona, que tendrá versión híbrida

El Seat Arona es una de las «piedras angulares» y un modelo de éxito de la marca española. Ahora la firma ha presentado en Ibiza ... su renovación, con la que da inicio a un nuevo capítulo que contará incñuso con versiones con hibridación ligera, una de las grandes innovaciones.

El SUV urbano, que acumula más de 750.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en 2017, evoluciona para convertirse en un modelo más robusto y dinámico, consolidando la posición de la marca en el segmento de los SUV urbanos.

El nuevo Seat Arona se lanzará al mercado en el primer trimestre de 2026 y se basa en tres pilares clave: un exterior renovado, un interior mejorado y una mayor propuesta de valor en sus tres niveles de acabado: Arona, Arona Style y Arona FR.

Markus Haupt, CEO de SEAT, destacó la importancia del modelo que «es una pieza fundamental dentro de la gama y parte importante del éxito de la marca... Con su perfecta combinación de dimensiones compactas y cualidades SUV, su diseño exterior mejorado, su interior optimizado y su propuesta de valor ampliada, el Arona es una auténtica expresión de individualidad».

Imagen robusta

El nuevo Arona refuerza su carácter robusto y dinámico con un diseño frontal completamente actualizado. La parte delantera incorpora unos llamativos faros Full LED de serie en toda la gama, ahora más estrechos y con una firma lumínica refinada que eleva la actitud del vehículo.

La parrilla también ha sido rediseñada, adoptando un formato hexagonal y aumentando su tamaño para realzar las proporciones. La estética SUV se acentúa con un nuevo paragolpes delantero que integra los faros antiniebla en una posición más baja, protegidos por toberas dentro de la parrilla central.

Ampliar Seat Arona F. P.

Unos elementos protectores de color negro rodean ininterrumpidamente toda la zona inferior del vehículo, desde el frontal hasta la zaga. Llantas y Colores: El espíritu fuerte se remarca con cuatro nuevos diseños de llantas de aleación que van de 16 a 18 pulgadas, ofreciendo mayor personalización.

El exterior brilla con la incorporación de tres nuevos colores vibrantes a la paleta: Liminal, Oniric e Hypnotic, que se suman a los clásicos. En la parte trasera, el Arona adopta un difusor de color aluminio oscuro y la inscripción del modelo con tipografía manuscrita, además de contar con luces traseras 100% LED en todas las versiones.

Interior de calidad y conectividad

El habitáculo del nuevo Arona ha elevado su calidad percibida gracias a la incorporación de nuevas tapicerías y materiales refinados. El interior pasa a ser predominantemente negro, con inserciones textiles en los paneles de las puertas y materiales suaves al tacto.

La atención al detalle se refleja en asientos y volante con nuevos tejidos estampados en relieve en los asientos y un volante revestido de cuero perforado 100% de alta calidad.

Ampliar Seat Arona F. P.

El acabado FR incluye de serie asientos deportivos de tipo Bucket que mejoran la sujeción lateral, lunas traseras tintadas y modos de conducción seleccionables.

Los marcos iluminados de las salidas de aire del conductor y el acompañante ofrecen nuevas opciones de color, como Menta Fresh (Style) y Plata Metalizado (FR).

La conectividad es total, con sistemas inalámbricos Android Auto y Apple CarPlay integrados en pantallas de info-entretenimiento de 8,25 pulgadas (de serie) o la opcional de 9,2 pulgadas. Además, la carga inalámbrica refrigerada de 15W mantiene los dispositivos siempre listos. El conductor tiene a su disposición el Digital Cockpit de 8 pulgadas de serie (10,25 pulgadas opcional) para una información clara. En términos de practicidad, el maletero ofrece una generosa capacidad de 400 litros, con doble fondo y ganchos para sujetar la carga.

Futura electrificación

El Seat Arona mantiene su enfoque en el equilibrio entre dinamismo y eficiencia a través de una gama de motores de gasolina: un motor 1.0 TSI de 95 CV (3 cilindros) con caja manual de 5 velocidades, un 1.0 TSI de 115 CV (3 cilindros) con caja manual de 6 velocidades o DSG de 7 velocidades, y un 1.5 TSI de 150 CV (4 cilindros) con caja DSG de 7 velocidades y tecnología de Desconexión de Cilindros (ACT) para mayor eficiencia.

Ampliar Seat Arona F. P.

De cara al futuro, la gama se renovará con opciones electrificadas para 2028, comenzando con versiones Mild-Hybrid del Arona y el Ibiza en 2027.

Los tres acabados disponibles permiten una alta personalización: Arona / Style: El acabado Style añade equipamiento como asientos con tejidos estampados en relieve, inserciones textiles, sensor de aparcamiento trasero, llantas de 16 pulgadas y volante de cuero. Arona FR: El acabado deportivo sube la apuesta con sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, anagrama FR grabado con láser, insignia FR de aluminio oscuro, salidas de escape oscurecidas, asientos deportivos Bucket y modos de conducción seleccionables.