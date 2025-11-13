Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Peugeot presenta en Fortnite su prototipo Polygon

J. Bacorelle

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:01

El Polygon Concept es la visión de futuro de Peugeot un prototipo dinámico y compacto (de menos de 4 metros) que ya permite experimentar nuevas ... sensaciones de conducción y servirá como banco de pruebas para innovaciones que la marca introducirá a partir de 2027. Ha sido presentado en exclusiva en Polygon City, una isla del juego Fortnite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

