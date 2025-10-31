Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mini Paul Smith Edition P.F.

Paul Smith Edition: El Mini es más británico que nunca

N. S.

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:00

Tras el Mini STRIP en 2021 y el Mini Recharged by Paul Smith en 2022, el diseñador británico lleva ahora su mundialmente famoso lenguaje de ... diseño, 'Classic with a twist', a la nueva familia Mini. Ya sea con motor eléctrico o de combustión, la edición estará disponible para todos los modelos Mini Cooper de 3 puertas, 5 puertas y descapotables, con la excepción de los modelos John Cooper Works. El aspecto y los detalles no solo muestran el estilo característico de Paul Smith, sino también el espíritu divertido, optimista e independiente de la marca.

