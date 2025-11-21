Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Grecale Lumina Blu P.F.

Así es la nueva serie especial del SUV de Maserati, el Grecale Lumina Blu

N. S.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Maserati presenta el Grecale Lumina Blu, la nueva serie especial que combina un aspecto exclusivo y refinado con un paquete tecnológico totalmente equipado, haciendo que ... cada viaje sea aún más agradable y confortable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  2. 2 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  3. 3

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  4. 4 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  5. 5

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  9. 9 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  10. 10 El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así es la nueva serie especial del SUV de Maserati, el Grecale Lumina Blu

Así es la nueva serie especial del SUV de Maserati, el Grecale Lumina Blu