La furgoneta tiene capacidad para dos europallets Kia

Kia PV5: la marca entra en los comerciales cero emisiones

Juan Roig Valor

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:00

Comenta

Kia ha puesto toda la carne en el asador con el nuevo PV5, un vehículo eléctrico concebido tanto para el transporte de pasajeros como para ... aplicaciones profesionales. Y su estrategia está dando frutos: el modelo no solo ha batido un récord Guinness al superar ampliamente su autonomía homologada de 416 kilómetros, sino que además acaba de ser nombrado «comercial del año», un reconocimiento que subraya el impacto con el que llega al mercado español y europeo.

