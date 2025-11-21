Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jeep Recon 2026 P.F.

Jeep Recon 2026 irrumpe en el mercado con ADN todoterreno y alma eléctrica

N. S.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:00

La marca Jeep se proyecta hacia el futuro con el debut del Jeep Recon 2026, el primer y único SUV 'Trail Rated' totalmente eléctrico de ... la industria. Diseñado desde cero para la aventura, el Jeep Recon ofrece la legendaria capacidad 4x4 de Jeep en un paquete totalmente eléctrico. Construido sobre una arquitectura eléctrica diseñada específicamente para este fin, el Jeep Recon combina un rendimiento potente con la auténtica capacidad 4xe. La tracción a las cuatro ruedas, totalmente eléctrica y de serie, ofrece una tracción segura en diversos terrenos, gracias al exclusivo sistema Selec-Terrain de Jeep, con múltiples modos de conducción adaptados a todas las condiciones.

