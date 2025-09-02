Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jaecoo 5 F. P.

El Jaecoo 5 llega con versiones gasolina, híbrida y eléctrica, desde 19.990 euros

Patxi Fernández

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:01

La marca china Jaecoo amplía su oferta de modelos en España con el Jaecoo 5, un nuevo SUV compacto que se lanza en España con un precio de acceso de 19.990 euros para su versión de gasolina. Este precio, que ya incluye los descuentos de la marca, lo sitúa como una de las propuestas más destacadas del segmento.

La gama se ofrecerá en versiones de gasolina, híbrida y eléctrica, permitiendo a los clientes elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. El precio de partida para la versión de gasolina es de 27.500 euros, mientras que la híbrida se sitúa en 30.000 euros y la eléctrica en 35.500 euros.

Una de las grandes ventajas de esta oferta es la reducida diferencia de precio de solo 2.500 euros entre la versión de gasolina y la híbrida, lo que facilita el acceso a una mecánica más eficiente con etiqueta ECO.

Las primeras entregas de las versiones de gasolina y eléctrica se realizarán en octubre, seguidas de la híbrida a finales de año.

Con unas dimensiones de 4.380 mm de longitud, el JAECOO 5 combina un diseño exterior moderno y estilizado con un interior espacioso y funcional. El habitáculo destaca por una gran luminosidad gracias a un techo solar panorámico de 1,45 m² y un ambiente tecnológico con una pantalla táctil vertical de 13,2 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas.

Jaecoo 5 F. P.

Además, el modelo se presenta como el primer SUV 'pet-friendly' del mercado, con características como tapicerías antibacterianas y un sistema de climatización diseñado para retener el pelo de las mascotas. También incluye detalles pensados para las familias, como el modo Karaoke con un micrófono opcional.

Jaecoo 5 F. P.

En el apartado técnico, la versión de gasolina cuenta con un motor 1.6 TGDI de 145 CV, mientras que la variante híbrida ofrece una potencia combinada de 224 CV. La versión eléctrica promete una autonomía de más de 400 kilómetros.

En seguridad, el Jaecoo 5 está equipado con una carrocería de alta rigidez, suspensiones independientes y hasta 19 sistemas de asistencia a la conducción, garantizando un alto nivel de protección. Tras más de 2 millones de kilómetros de pruebas, el modelo busca posicionarse como una de las alternativas más fiables y competitivas del segmento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  3. 3

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  4. 4

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  5. 5 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  8. 8

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  9. 9

    Volver a respirar
  10. 10

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Jaecoo 5 llega con versiones gasolina, híbrida y eléctrica, desde 19.990 euros

El Jaecoo 5 llega con versiones gasolina, híbrida y eléctrica, desde 19.990 euros