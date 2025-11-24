Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Magma está en lo alto de la gama de los modelos de Genesis FP

Genesis presenta una versión de altas prestaciones de su GV60

Juan Roig Valor

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:00

Hyundai Motor da un paso decisivo en su apuesta por los vehículos de altas prestaciones con la presentación del GV60 Magma, el primero de varios ... modelos que compondrán su nueva submarca de rendimiento dentro de Genesis. El fabricante surcoreano, tradicionalmente asociado a coches prácticos y de gran volumen, busca reforzar así su rentabilidad en un contexto comercial complejo.

