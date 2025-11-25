Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CUPRA León VZ F. P.

CUPRA lanza el León VZ con 325 CV y tracción delantera en edición limitada

Canal Motor

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:41

El CUPRA León VZ llega como el León de tracción delantera más potente fabricado hasta ahora. Equipa un motor de gasolina 2.0 TSI turboalimentado ... con 325 CV (239 kW) y 420 Nm de par máximo, acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos, alcanza 270 km/h de velocidad máxima y se producirá en una serie limitada a 1.500 unidades para todo el mundo, con lanzamiento previsto en el primer trimestre de 2026.

