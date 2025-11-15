Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Torres EVX P.F.

Más autonomía para el KGM Torres EVX

N.S.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

KGM España presenta una importante actualización en su modelo 100% eléctrico, el Torres EVX, que ahora incorpora una batería más eficiente y con mayor capacidad ... sin modificar su precio de venta de 34.500 Euros. Es, además, el KGM con la mayor garantía de la historia de la marca, 7 años o 150.000 km y la impresionante cifra de 10 años o 1.000.000 de kilómetros para la batería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  8. 8

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  9. 9 La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más autonomía para el KGM Torres EVX

Más autonomía para el KGM Torres EVX