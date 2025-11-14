Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

DS Automobiles acaba con la ansiedad por la autonomía con los 750 km del Nº8

José Ramón Alonso Trigueros

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:57

DS inicia su camino hacia al futuro con el Nº8, su nuevo buque insignia, un SUV eléctrico con silueta cupé que a pesar de sus ... 4,82 metros se mueve con la agilidad de un utilitario y ofrece una autonomía de hasta 750 km. Llega para competir en el segmento 'premium' de las grandes berlinas con un precio que parte de los 57.000 euros. Tiene dos versiones, Pallas y Étolie, ambas con dos capacidades de batería asociadas a una transmisión de 2 ó 4 ruedas motrices y potencias de entre 230 CV y hasta 350 CV.

