Alpine A390 F. P.

A-390: el espíritu Alpine en formato sport fastback llega a España

Canal Motor

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:08

El nuevo Alpine A390, la última incorporación al «Dream Garage» de la marca, ha elegido el Atelier Alpine de Barcelona para su primera presentación en territorio español.

Este sport fastback de cinco plazas y hasta 470 CV estará expuesto para el público hasta el próximo 10 de octubre, pocos días antes de que se abran los pedidos.

Ubicado en el corazón de la ciudad condal, el Atelier Alpine se convierte así en el escenario perfecto para este lanzamiento. Fue el primer Atelier inaugurado a nivel mundial y se ha consolidado como un punto de encuentro para los amantes de la competición, el diseño y la innovación. Ahora, acoge al A390, un vehículo que promete redefinir el espíritu de la icónica línea A110 con una mayor versatilidad.

La llegada del A390 al Atelier Alpine de Barcelona marca el inicio de una nueva etapa para la marca en España. Con su mezcla de estilo, rendimiento y funcionalidad, este modelo busca conquistar a un público que valora tanto la deportividad como la versatilidad.

Tras el lanzamiento del A290, un «hot-hatch» urbano y 100% eléctrico, el A390 llega con una clara declaración de intenciones. Este sport fastback de cinco plazas combina la esencia de la marca —ligereza, precisión y emoción— con una tecnología vanguardista. Con un perfil aerodinámico, líneas tensas y una firma luminosa distintiva, el A390 reinterpreta los códigos clásicos de Alpine en clave contemporánea, destacando su frontal afilado y una zaga musculosa.

Alpine A390 F. P.

El interior está diseñado para el conductor. Su cabina envolvente cuenta con una instrumentación digital de 12.3 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 12 pulgadas, orientada para un uso intuitivo. Los asientos, personalizables según la versión, están pensados para ofrecer confort en largos trayectos y una sujeción óptima en la conducción deportiva.

Prestaciones

Equipado con tres motores eléctricos, este modelo desarrolla hasta 470 CV (400 CV en la versión GT) y cuenta con tracción integral, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3.9 segundos (4.8 segundos en la versión GT). La entrega de par es instantánea y el conductor puede ajustar el comportamiento dinámico del coche a través de tres modos de conducción: Normal, Sport o Track.

En cuanto a la autonomía, su batería de 89 kWh permite recorrer hasta 555 km con una sola carga. Gracias a un desarrollo optimizado y a su sistema de gestión inteligente, el A390 ofrece una excelente potencia de carga. Puede recuperar el 15% al 80% de su carga en menos de 25 minutos, lo que equivale a dos horas de conducción en autopista.

Te puede interesar

