Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Stand de Macbor en el salón de la moto de Milán 2025 macbor press

MACBOR amplía su oferta con tres nuevos modelos: Rockster 710, Shifter 125 EVO y Montana XR3

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Macbor volvió a estar presente, por tercer año consecutivo, en el Salón Internacional de la Moto de Milán, y lo hizo exponiendo en su stand ... cinco novedades: tres nuevos modelos que se comercializarán en 2026 y dos apuestas de futuro - un prototipo y un concept - que «reflejan el intenso proceso de evolución y consolidación internacional en el que está inmersa la firma barcelonesa», tal y como afirman sus responsables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  7. 7 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  8. 8 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  9. 9 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  10. 10

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal MACBOR amplía su oferta con tres nuevos modelos: Rockster 710, Shifter 125 EVO y Montana XR3

MACBOR amplía su oferta con tres nuevos modelos: Rockster 710, Shifter 125 EVO y Montana XR3