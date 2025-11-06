MACBOR amplía su oferta con tres nuevos modelos: Rockster 710, Shifter 125 EVO y Montana XR3

Macbor volvió a estar presente, por tercer año consecutivo, en el Salón Internacional de la Moto de Milán, y lo hizo exponiendo en su stand ... cinco novedades: tres nuevos modelos que se comercializarán en 2026 y dos apuestas de futuro - un prototipo y un concept - que «reflejan el intenso proceso de evolución y consolidación internacional en el que está inmersa la firma barcelonesa», tal y como afirman sus responsables.

Rockster 710

Esta custom de estilo cruiser se convierte en el nuevo buque insignia de la marca. Equipa un motor bicilíndrico de 4T, 8 válvulas, DOHC y 693 cc, refrigerado por agua, que desarrolla 73 CV a 8.750 rpm y un par máximo de 67 Nm a 6.250 rpm. Su caja de cambios es de 6 velocidades y cuenta con embrague antirrebote y transmisión final por correa.

Ampliar Macbor Rockster 710 macbor press

Dispone de sistemas de seguridad ABS y control de tracción (TCS), asiento y puños calefactables, quickshift (up), TPMS, dashboard circular TFT de 5 pulgadas con conectividad y función mirroring, iluminación Full LED y un conjunto de suspensiones que cuenta con horquilla invertida Marzocchi de 37 mm en el tren delantero y amortiguador lateral hidráulico con ajuste de precarga en el trasero. La Rockster 710 estará disponible a la venta a partir del segundo trimestre de 2026.

Shifter 125 EVO

Esta nueva propuesta naked, que se comercializará a partir de la próxima primavera, equipa un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas y 124,8 cc, refrigerado por agua y con eje de equilibrado que desarrolla 11,5 Nm a 7.000 rpm y 14,7 CV a 9.500 rpm. Dispone de caja de cambios de 6 velocidades y un sistema de seguridad con ABS y control de tracción (TCS).

Ampliar Macbor Shifter 125 EVO macbor press

El apartado de suspensiones cuenta con una horquilla hidráulica invertida de 37 mm y un monoamortiguador trasero ajustable en precarga, mientras que el sistema de frenado combina un disco delantero de 260 mm con pinza de doble pistón y un disco trasero de 240 mm con pinza flotante. La Shifter cuenta también con dashboard TFT de 5 pulgadas con conectividad mirroring, cámara frontal y tomas de carga USB.

Montana XR3

La Adventure intermedia de Macbor equipa un motor monocilíndrico de 4T y 4 válvulas de 249,2 cc, DOHC, refrigerada por agua, con inyección electrónica Delphi, que entrega 21 Nm de par máximo y 26 CV a 9.000 rpm. En la parte ciclo, monta llantas de aleación tubeless (delantera 100/80-17, trasera 120/80-17) una suspensión delantera invertida de 37 mm, ajustable en extensión, y un monoamortiguador hidráulico trasero multi- ajustable en compresión, rebote y precarga.

Ampliar Macbor Montana XR3 macbor press

El sistema de frenado cuenta con un disco delantero de 265 mm con pinza triple pistón y disco trasero de 240 mm, ambos con ABS. Equipa un dashboard TFT de 5 pulgadas con conectividad mirroring e iluminación Full LED.

Eight Mile 125 EVO

Este prototipo reinterpreta la esencia clásica de las scrambler. Está impulsado por el nuevo propulsor monocilíndrico DOHC de 124,2 cc, refrigerado por agua e inyección electrónica EFI Delphi, que desarrolla 12,6 CV a 9.500 rpm y 9,6 Nm de par a 7.500 rpm.

Ampliar Macbor Eight Mile 125 EVO macbor press

La parte ciclo se actualiza con una horquilla invertida hidráulica de 38 mm, monoamortiguador con sistema de bieletas ajustable en compresión, y un equipo de frenos formado por disco delantero de 298 mm con pinza flotante triple pistón y trasero de 240 mm con pinza simple. Equipa dashboard LCD a color, junto con la iluminación Full LED. Su peso es de 146 kg, y el depósito de 14,5 litros.

Eight Mile 300

Este concepto muestra la visión del futuro de la gama media de Macbor. Su motor monocilíndrico DOHC de 249,2 cc, refrigerado por agua e inyección electrónica EFI Delphi, ofrece 26 CV a 9.000 rpm y un par máximo de 21 Nm a 7.000 rpm. Dispone de ABS y control de tracción (TCS), iluminación Full LED, pantalla LCD a color, y una suspensión delantera KYB invertida de 41 mm, acompañada de un monoamortiguador trasero con sistema de bieletas y ajuste de compresión. El conjunto se completa con dobles discos delanteros Nissin de 298 mm y trasero de 240 mm, así como llantas de radios tubeless con neumáticos Pirelli 110/80- R18 delante y 150/70-R17 detrás.

Macbor continúa dando pasos firmes en su proyecto de expansión internacional. Tras afianzarse en el mercado español desde 2017 y consolidar su presencia en Portugal desde finales de 2020, la marca española ha logrado en 2025 un nuevo hito clave: su entrada en el exigente mercado francés donde - después de tan solo 6 meses - ya cuenta con una Red de más de 40 Concesionarios.