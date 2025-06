Concurso Hondacustoms 2025: Empiezan las votaciones para elegir la mejor GB350S de Europa

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Miércoles, 18 de junio 2025, 18:23 Comenta Compartir

Los asistentes al festival anual Wheels and Waves en Biarritz, celebrado este pasado fin de semana, pudieron conocer las once candidatas finalistas de una nueva entrega del concurso de customizaciones de Honda, que cada año utiliza un modelo diferente de la gama nipona y que en esta edición tiene como protagonista a la nueva GB350S, una moto de estilo retro ideal para el carnet A2.

Once motos, de siete países diferentes (Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza) a las que los visitantes a la plataforma on-line hondacustoms.com podrán votar durante todo el verano, para coronar a la personalización GB35S favorita de Europa.

Se trata de la sexta edición de este concurso: En 2020, ganó la versión «Africa Four CRF1000R» de la CB1000R, del concesionario Honda suizo Brivemo Motos; en 2021, la «Fenix» de Mototrofa de Portugal fue la vencedora del concurso, que tuvo a la CB650R como protagonista; en 2022 la CMX500 pasaba por el bisturí, con la «Maanboard» de los preparadores Motocicli Audaci de Cerdeña haciéndose con los honores; en 2023 las protagonistas fueron las minibikes Dax y Monkey, con la postapocalíptica «Furiosa», de Art of Wheels Garage y Tamara Alves, levantando el cetro; en 2024, con la CL500 como protagonista, la sublime café racer retro «Bunker Imprint» del Bunker Garage de Turquía se proclamaba campeona. La elegida para 2025 ha sido la nueva GB350S y once concesionarios Honda y diferentes especialistas en customización de motos de toda Europa han trabajado con ella de cara a esta edición del concurso.

PARTICIPANTES 2025

- The Rocket Lion – Honda Motor Center León: España

- Clubman TT – Mallorca Motos: España

- Miranda - Honda Motorsport Las Rozas: España

- MBX350 - Servihonda Málaga: España

- Mia – TubaisMoto: Portugal

- Okira – Ruleshaker: Francia

- Silver Bullet – Farnham Honda: UK

- FTR350 – Vertu Honda: UK

- Swiss Wing – Pellicari Design: Suiza

- Hachimaan – MAAN Motocicli Audaci: Italia

- GRAND (B)RIX – Sporty Bike: Alemania

