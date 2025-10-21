Nissan regala kilómetros de carga a los compradores de coches eléctricos

Canal Motor Martes, 21 de octubre 2025, 15:47 Comenta Compartir

Nissan y Acciona Energía han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la movilidad eléctrica en España, ofreciendo recargas gratuitas a los nuevos compradores de vehículos eléctricos de Nissan en la red de puntos de carga de la compañía energética.

La promoción está disponible para todos los clientes que adquieran un Nissan Ariya, el nuevo Nissan Micra o el nuevo Nissan Leaf a partir del 1 de octubre. Los clientes podrán disfrutar de este beneficio hasta el 30 de septiembre de 2026.

El acuerdo limita el beneficio a un máximo de 5.000 kWh gratuitos por vehículo, lo que equivale a una media de más de 30.000 kilómetros de autonomía, dependiendo del modelo.

Christian Costaganna, Consejero Director General de Nissan Iberia, destacó que, gracias a este nuevo acuerdo y otros ya firmados, Nissan puede ofrecer a los compradores de sus modelos eléctricos más de 40.000 kilómetros en recargas gratuitas. Esta oferta se integra en el programa «Go Electric» de Nissan, que también incluye el adelanto del Plan MOVES, la instalación gratuita del punto de carga, la posibilidad de cambiar el vehículo si el cliente no está convencido y 10 años de garantía.

Las recargas se gestionarán a través de la aplicación oficial Nissan Charge. Los clientes podrán localizar los puntos de Acciona Energía fácilmente mediante el identificador «Acciona recarga». La promoción es válida en toda la red de Acciona Energía, que incluye puntos de carga ultrarrápida, rápida, semirrápida y regular.

La mecánica es sencilla: el cliente recibirá un código en el concesionario al momento de la compra del vehículo, el cual deberá canjear en la aplicación Nissan Charge para activar el beneficio.

Alianza Estratégica para Impulsar la Movilidad Limpia Esta colaboración refuerza el nuevo plan de negocio de Nissan, Re:Nissan, que busca usar alianzas estratégicas para impulsar el crecimiento y la transformación de la compañía. Acciona Energía, por su parte, consolida su papel en el desarrollo de infraestructura de recarga en España, donde ya gestiona más de 5.000 puntos propios y de terceros.