A la ceremonia de colocación de la primera piedra asistieron Jaehoon Chang, Vice Chair de Hyundai Motor Group; el ministro Sungwhan Kim, del Ministry de Climate, Energy y Environment; el Vice Minister Shinhak Moon, del Ministry de Trade, Industry and Resources; y varios miembros de la Asamblea Nacional F. P.

Hyundai apuesta por el hidrógeno con una nueva planta de pilas de combustible

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:49

Hyundai Motor Company ha iniciado en Ulsan (Corea) la construcción de una nueva planta de producción de pilas de combustible de hidrógeno, lo que supone ... un importante paso en sus esfuerzos por situar al país como líder mundial en la transición energética.

