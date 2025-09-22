Un estudio pone en duda la mayor fiabilidad de los coches eléctricos respecto a los de combustión

La idea de que los coches eléctricos son más fiables que los de combustión ha sido una de las principales narrativas de la industria. Sin embargo, un reciente estudio de la compañía británica Warranty Solutions Group (WSG), especializada en garantías de vehículos, ha puesto en duda esta afirmación.

Tras analizar 800 reclamaciones en el Reino Unido, la investigación concluye que la tasa de averías entre los eléctricos (13,2%) es prácticamente la misma que la de los coches de combustión (13,7%).

El estudio sugiere que la fiabilidad de un vehículo eléctrico no depende únicamente de su mecánica más simple, sino de la calidad de su diseño y la robustez de sus componentes.

A esto se suma otro dato que desmitifica la supuesta ventaja de los eléctricos: el coste medio de reparación es casi 230 euros más alto que el de un coche diésel o gasolina. Elementos específicos de los eléctricos, como los cargadores a bordo, los inversores o el compresor del sistema de climatización, tienen un precio de reemplazo muy elevado.

Este estudio recogido por Autocasion también identifica a los modelos eléctricos que se destacan por su fiabilidad y aquellos que generan más problemas. El Nissan Leaf, uno de los pioneros en el mercado, se posiciona como el vehículo eléctrico más fiable, seguido de cerca por el MG ZS EV y el Audi e-Tron. Esta victoria para el veterano de Nissan subraya que la experiencia acumulada en la producción en masa es un factor clave en la fiabilidad.

Por el contrario el Tesla Model S y el Volkswagen E-Golf se encuentran entre los modelos con mayores tasas de reclamación, junto al Kia e-Niro y el Jaguar I-Pace. En cuanto a las piezas que más fallan, el estudio apunta que los puertos de carga son la principal fuente de problemas, seguidos por los sistemas de monitorización de presión de neumáticos y las baterías auxiliares de 12V.

Estos hallazgos sugieren que, aunque las averías del motor de combustión desaparecen, los coches eléctricos presentan una nueva serie de vulnerabilidades técnicas y de diseño que los fabricantes aún deben optimizar para igualar el coste y la fiabilidad de sus predecesores.