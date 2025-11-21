Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Motor de Pila de Combustible diseñado por Bosch F. P.

Bosch recibe el Premio Alemán del Futuro por su motor de pila de combustible

Canal Motor

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El motor de Pila de Combustible diseñado por Bosch por el equipo formado por Christoffer Uhr, Kai Weeber y Pierre Andrieu ha sido reconocido con ... el Premio Alemán del Futuro 2025. Esta distinción reconoce al sistema como una tecnología crucial para lograr una movilidad climáticamente neutra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  5. 5 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  9. 9 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  10. 10

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bosch recibe el Premio Alemán del Futuro por su motor de pila de combustible

Bosch recibe el Premio Alemán del Futuro por su motor de pila de combustible