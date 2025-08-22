Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El i4 es uno de los modelos eléctricos más populares de la marca. BMW

BMW y Tesla, los eléctricos más propensos a sufrir fallos críticos por calor

Juan Roig Valor

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:00

Los coches eléctricos presentan muchas ventajas que no tienen los modelos térmicos. No emiten gases nocivos, son mucho más silenciosos, la aceleración es inmediata… pero los modelos tradicionales siguen ganándoles en un ámbito: la resistencia ante las temperaturas extremas.

Tanto si hace demasiado frío o demasiado calor, los cero emisiones se resienten y merma su rendimiento, normalmente con autonomías notablemente más bajas de lo que homologaban originalmente.

La exposición constante a altas temperaturas degrada rápidamente las celdas internas de las baterías, reduciendo la autonomía e incrementando el riesgo de fallos graves. Los sistemas de refrigeración trabajan por encima de su capacidad habitual, aumentando la posibilidad de averías por sobrecalentamiento.

Y los sistemas electrónicos, cuando se recalientan, son vulnerables al calor extremo y pueden generar errores y fallos en la operatividad de los vehículos.

Carly, una empresa especializada en el diagnóstico de errores, ha elaborado una clasificación de fallos críticos en los modelos eléctricos de las marcas. En primer lugar se encuentra BMW, con un 73%. A ella le siguen Tesla (67,4%) y Audi (61%).

Tras ellos, se encuentran Mini (53,8%), también del Grupo BMW y, ya por debajo del 50%, Skoda (45,9%), Volkswagen (44,9%) y Seat (38,7%). La marca que salió mejor parada en el ranking fue Peugeot, con un 2%.

Para evitar estos fallos críticos es necesario evitar, en la medida de lo posible, el calor. Por ello, es importante aparcar a la sombra, evitar cargas rápidas en días de calor extremo porque afectarán al rendimiento de la batería y, cuando se recargue, no llegar al 100% de la capacidad del acumulador.

Muchos de los coches eléctricos cuentan con una función de preacondicionamiento de la batería para que esta esté a una temperatura óptima antes de cargar. Esto hace que sea menos agresiva con su química y prolonga la vida útil.

Además, varios modelos pueden poner en marcha su climatización para el habitáculo. Hacerlo cuando se está recargando la batería ahorrará energía para aclimatarlo mientras se esté circulando y se evitará tensionar el sistema.

Según la directora del mercado español de Carly, Paola Nosthas, «el mantenimiento preventivo ya no es un lujo, sino una necesidad que puede evitar averías inesperadas y garantizar un verano sin sobresaltos en la carretera».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»
  2. 2 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  3. 3 La cafetería de Granada que «se queda pequeña» por sus tartas de queso y galletas americanas
  4. 4

    El Covirán pone el broche a su plantilla con el tirador ex NBA Matt Thomas
  5. 5

    Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España
  6. 6

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil
  7. 7

    Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna
  8. 8

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  9. 9 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  10. 10 La Guardia Civil detiene a los dos menores que atracaron a una dependiente con un gran cuchillo para robarle 250 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal BMW y Tesla, los eléctricos más propensos a sufrir fallos críticos por calor

BMW y Tesla, los eléctricos más propensos a sufrir fallos críticos por calor