Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bezzecchi lidera la carrera el Cheste seguido por Álex Márquez AFP

MotoGP echa el telón con un doblete de Aprilia, aviso a Ducati para 2026

Sergi Font

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

En Cheste se echó el telón del Mundial de Motociclismo de este 2025 con la confirmación del buen momento que vive el deporte español. En ... MotoGP le sobraron cinco carreras a Marc Márquez, que se coronó en Japón, seguido por su hermano Álex, el único que pudo hacerle sombra. El dominio de Ducati fue abrumador durante todo el año, aunque en las últimas carreras mejoró mucho Aprilia, que colocó a Marco Bezzecchi en el tercer puesto del cajón de la categoría reina. En Moto3 también fue total el dominio nacional, con José Antonio Rueda ganando un campeonato en le que los cinco primeros pilotos han sido españoles. Ángel Piqueras y Máximo Quiles completan el podio. Solo en Moto2 se resistió el triunfo aunque por muy poco. Diogo Moreira se impuso tras una remontada espectacular desde el Gran Premio de Cataluña, a principios de septiembre, a Manu González.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  7. 7 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  8. 8

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  9. 9 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  10. 10

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal MotoGP echa el telón con un doblete de Aprilia, aviso a Ducati para 2026

MotoGP echa el telón con un doblete de Aprilia, aviso a Ducati para 2026