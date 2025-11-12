Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia: representantes de las doce marcas participantes han defendido cada uno de sus modelos F. P.

Eléctricos asequibles y SUV compactos marcan la pauta del Coche del Año 2026

Juan Roig Valor y Patxi Fernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:09

Desde 1973, ABC se encarga de elegir el vehículo de referencia, por sus características, innovación, aceptación por los profesionales especializados del sector de la automoción ... y por el público. El ganador de la edición 2025 fue el Renault 5 E-Tech, que marcó un hito al convertirse en el primer coche exclusivamente eléctrico en hacerse con el galardón en sus 53 ediciones. Además, el modelo francés se convirtió en un icono al cerrar el círculo, dado que el primer premio que se entregó fue, precisamente, al modelo sobre el que se se basa, el Renault 5 original.

