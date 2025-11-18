Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Xpeng prevé un cierre flojo de 2025

Juan Roig Valor

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:00

XPeng, fabricante chino de vehículos eléctricos, prevé que sus ingresos del cuarto trimestre se situarán entre 21.500 y 23.000 millones de yuanes (3. ... 03-3.25 mil millones de dólares), por debajo del consenso de los analistas, que estimaba 26.000 millones de yuanes, según datos de LSEG.

