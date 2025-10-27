Toyota se mantiene como líder de ventas mundial al cerrar su semestre

Juan Roig Valor Lunes, 27 de octubre 2025, 16:22 Comenta Compartir

Toyota logró mantener un nivel récord de ventas globales durante la primera mitad de su ejercicio fiscal, que al ser japonés comienza y termina en marzo, impulsada por un sólido crecimiento en Estados Unidos que compensó el retroceso en Japón y China.

La compañía japonesa informó que sus ventas mundiales —incluyendo las de sus filiales Daihatsu y Hino— aumentaron casi un 3% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar 949.153 unidades, mientras que la producción creció un 9%, hasta 1.036.106 vehículos.

El mayor fabricante de automóviles del mundo ha conseguido mantener un crecimiento constante a pesar de la volatilidad del mercado chino y de las tensiones comerciales derivadas de los aranceles impuestos por Donald Trump a los coches y componentes importados a Estados Unidos. Toyota lleva siete meses consecutivos batiendo sus propios registros de producción y ventas, aunque el ritmo se moderó ligeramente en agosto.

Las ventas combinadas de las marcas Toyota y Lexus descendieron ligeramente en China y Japón durante septiembre, pero crecieron más de un 14% en Estados Unidos, donde la demanda sigue siendo fuerte. En conjunto, las ventas de la primera mitad del ejercicio fiscal aumentaron un 5%, un récord histórico para ese periodo.

Sin embargo, el panorama en China continúa siendo complejo. Las ventas cayeron un 1% en septiembre, lastradas por la retirada de subsidios en varias regiones, mientras que en Japón se redujeron un 5% debido a un descenso en la producción tras una importante llamada a revisión del Prius.

El mercado chino, dominado cada vez más por sus fabricantes nacionales como BYD, ha supuesto un desafío para las marcas japonesas, que durante años han perdido cuota al no poder competir con la rápida evolución de los modelos eléctricos locales.

Toyota ha empezado a revertir esa tendencia con una estrategia dual centrada en vehículos eléctricos producidos localmente a precios competitivos y una sólida oferta de híbridos que siguen teniendo buena acogida entre los consumidores. El lanzamiento del bZ3X, un crossover compacto totalmente eléctrico con un precio aproximado de 15.000 euros, ha sido clave para recuperar terreno. Su popularidad ha contribuido a que Toyota encadene su primer crecimiento anual en China en cuatro años.

La apuesta por modelos tecnológicamente avanzados y asequibles parece haber dado resultado. Según la analista Julie Boote, de Pelham Smithers Associates, Toyota ha intentado replicar el éxito de los fabricantes chinos combinando precios bajos con un alto contenido tecnológico.

Además del bZ3X, Toyota ha lanzado este año el bZ5 y planea ampliar su gama con el bZ7 y un nuevo Lexus disponible en versión eléctrica e híbrida. La marca también ha confirmado su intención de operar una planta de propiedad totalmente japonesa en China, convirtiéndose en el segundo fabricante extranjero —después de Tesla— con una fábrica propia en el país. Esta instalación, situada cerca de Shanghái, producirá vehículos eléctricos para Lexus a partir de 2027, con una capacidad inicial de 100.000 unidades anuales.

Aun así, la rentabilidad en China continúa siendo un desafío. Aunque las ventas han aumentado, el beneficio medio por vehículo cayó de 274.000 yenes (unos 1.500 euros) en el ejercicio 2021 a 162.000 yenes en 2024 (900 euros), mientras que los beneficios totales en el país descendieron de 525.000 a 290.000 millones de yenes. Los problemas iniciales en algunos de sus nuevos modelos, como pequeños fallos de acabado o diseño, también reflejan el proceso de adaptación de Toyota a un mercado muy dinámico y agresivo.

El avance de los vehículos eléctricos puros está desplazando al crecimiento de los híbridos, que se ha ralentizado del 76% al 17% en lo que va de año, según la Passenger Car Association. Sin embargo, Toyota destaca frente a sus compatriotas: entre enero y agosto, sus ventas en China crecieron un 6%, mientras que las de Nissan cayeron un 9% y las de Honda un 21%.