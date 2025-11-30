Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Suzuki e-Vitara F. P.

El plan de Suzuki para 2026 pasa por más coches y un nuevo modelo estrella

Patxi Fernández

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

Suzuki Motor Ibérica prevé cerrar el año 2026 con un total de 6.000 matriculaciones, lo que supondría un incremento superior al 7% respecto a ... las 5.600 unidades estimadas para el cierre de 2025. Este crecimiento permitiría a la marca japonesa alcanzar una cuota de mercado del 0,5% en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  2. 2 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  3. 3

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  4. 4 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  5. 5 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  6. 6 Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel
  7. 7

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín
  8. 8 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  9. 9 Tendrá aceite de oliva gratis de por vida al plantar 10 hectáreas de olivos con un agricultor andaluz
  10. 10 Prisión para 14 vecinos de la Costa de Granada que introducían inmigrantes de forma clandestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El plan de Suzuki para 2026 pasa por más coches y un nuevo modelo estrella

El plan de Suzuki para 2026 pasa por más coches y un nuevo modelo estrella