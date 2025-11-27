Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En España se necesitan más de 30.000 conductores de camión y 5.000 para transporte de pasajeros de largo recorrido F. P.

El plan para formar camioneros se queda corto según las empresas

Canal Motor

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Ante la escasez de conductores profesionales para camiones y autocares, el el Ministerio de Transporte ha aprobado subvenciones para obtener permisos C y D, con ... un presupuesto de 500.000 euros y requisitos formativos específicos. Es una medida que se enmarca dentro del Plan Reconduce, cuyo objetivo es atraer nuevo talento al sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  3. 3 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  7. 7

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  8. 8

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  9. 9 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  10. 10

    Tradición, emoción y cultura en la cocina de Faralá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El plan para formar camioneros se queda corto según las empresas

El plan para formar camioneros se queda corto según las empresas