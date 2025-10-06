Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Renault Alaskan, uno de los modelos de la gama de la marca en Colombia F. P.

¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica

Agencias

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:42

Comenta

El grupo Renault y el grupo asiático Chery Automobile (dueño de marcas como Ebro y Omoda & Jaecoo, que operan en España) están en conversaciones para asociarse en la fabricación conjunta de automóviles en América del Sur en búsqueda de un mayor crecimiento en la región por parte de ambas compañías.

El proyecto de ambas marcas podrían establecerse tanto en Colombia como en Argentina, donde Chery tendría acceso a la red de fábricas existentes de Renault a cambio de proporcionar capital y diseño de productos, según 'Bloomberg News'.

El fabricante de automóviles chino utilizaría la planta de Renault en Envigado (Colombia) para fabricar coches de combustión bajo la marca Renault y el resto vendidos como vehículos Chery.

En la fábrica de Renault en Córdoba (Argentina), Chery estaría considerando invertir en una línea de camionetas híbridas enchufables, con el grupo galo para servir como distribuidor general de los vehículos, aunque ambas propuestas estarían en una fase muy inicial.

Para Renault no sería la primera fusión con otro fabricante asiático en América del Sur ya que, en Brasil, la marca francesa trabaja con Zhejiang Geely Holding Group en la fabricación y venta de modelos eléctricos y otros vehículos de bajas emisiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  3. 3 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  4. 4 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  5. 5 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  6. 6 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  7. 7

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  8. 8 El mayor almacén de trasteros de Granada
  9. 9

    Pacheta avanza la probable titularidad de Iker García
  10. 10 La pasión turca por las series llega a la repostería en Granada: «Lo mejor del casco antiguo de Estambul»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica

¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica