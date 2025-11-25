Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obleas de semiconductores son un componente crítico en la automoción. FP

Cómo Nexperia hizo temblar de nuevo a la industria automotriz

Juan Roig Valor

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Una fábrica situada junto a un solar lleno de maleza en Dongguan, en el sur industrial de China, se ha convertido en un inesperado cuello ... de botella global para los chips utilizados en la automoción. La planta, propiedad del fabricante neerlandés Nexperia, ha desatado una nueva crisis en un sector que aún recordaba las heridas de las disrupciones de la pandemia y que juró no volver a cometer los mismos errores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

