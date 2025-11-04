La movilidad eléctrica en España alcanza un nuevo récord impulsada por híbridos
A. Noguerol
Martes, 4 de noviembre 2025, 10:00
Las matriculaciones de vehículos electrificados, sumando los vehículos 100% eléctricos + híbridos enchufables de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 116, ... 2% en octubre, hasta alcanzar las 24.724 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM).
Las matriculaciones de turismos 100% eléctricos registraron una subida del 92,6% en octubre, con un total de 9.385 unidades; mientras que en el acumulado crecen un 89,7%, hasta alcanzar las 83.178 unidades.
Por su parte, las matriculaciones de ciclomotores eléctricos subieron un 57,4% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 255 unidades. Hasta octubre moderan su descenso, hasta las 1.846 unidades matriculadas, lo que supone un 8,8% menos.
En su caso, las matriculaciones de motocicletas cero emisiones invierten su tendencia durante el mes pasado y crecen un 36,7%, con 637 unidades matriculadas. En lo que va de año, acumulan un crecimiento del 22,1%, con un total de 5.400 unidades matriculadas.
Por tipo de vehículo, las matriculaciones de furgonetas eléctricas suben un 94,6% en octubre. En concreto, se situaron en las 825 unidades vendidas. En lo que llevamos de ejercicio, sus ventas acumulan un aumento del 80,7%, con un total de 7.085 unidades.
De esta forma, el mercado de la movilidad eléctrica acumula un total de 203.706 unidades, lo que supone un 95,1% más. Si los separamos por tipo de propulsión, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 83,4% en octubre, situándose en las 11.346 unidades matriculadas.
En lo que llevamos de ejercicio, acumulan un crecimiento del 77,3%, con un total de 99.599 unidades. Los datos de AEDIVE y GANVAM muestran que los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento del 154,7% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 13.378 unidades. En el acumulado, aumentan un 115,8%, con un total de 104.107 unidades hasta octubre. De esta forma, el 22,6% de las matriculaciones de turismos registradas durante el mes pasado correspondieron a modelos electrificados (puros + híbridos enchufables).
En este escenario, AEDIVE y GANVAM reclaman certezas al Gobierno y urgen a aplicar medidas inmediatas y dotaciones adicionales para dar respuesta hasta final de año a los compradores, especialmente, en aquellas comunidades donde se han habilitado listas de espera ante el fin de los fondos del plan Moves para disipar cualquier incertidumbre en torno a la decisión de compra.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión