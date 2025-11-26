Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El diez meses el mercado europeo matriculó más de 8,9 millones de vehículos F. P.

El mercado automovilístico de la UE crece impulsado por los vehículos electrificados

Canal Motor

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea (UE) registraron un aumento del 5,8% en octubre en comparación con el mismo mes del ... año anterior, alcanzando las 916.609 unidades, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  3. 3 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  4. 4

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  5. 5 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  6. 6

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  7. 7 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  8. 8 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  9. 9

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  10. 10 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mercado automovilístico de la UE crece impulsado por los vehículos electrificados

El mercado automovilístico de la UE crece impulsado por los vehículos electrificados