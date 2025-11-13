Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Gobierno tiene que diseñar un nuevo plan de incentivos para los eléctricos FP

La Ley de Movilidad Sostenible se aprueba sin que tengan que analizarse las etiquetas de la DGT

Juan Roig Valor

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, que obliga al Gobierno a poner en marcha en un plazo de tres ... meses un Plan Renove Nacional para la renovación del parque automovilístico, pero elimina la obligación de realizar un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  4. 4 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  9. 9 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Ley de Movilidad Sostenible se aprueba sin que tengan que analizarse las etiquetas de la DGT

La Ley de Movilidad Sostenible se aprueba sin que tengan que analizarse las etiquetas de la DGT