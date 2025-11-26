Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Perder el miedo al volante F. P.

Jóvenes al volante: los errores comunes y consejos para evitar accidentes

Canal Motor

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Obtener el carné de conducir marca una etapa decisiva para miles de jóvenes cada año, ofreciendo autonomía pero exigiendo a la vez capacidad de anticipación, ... control del vehículo y atención constante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  3. 3 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  4. 4

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  5. 5 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  6. 6

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  7. 7 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  8. 8 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  9. 9

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  10. 10 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jóvenes al volante: los errores comunes y consejos para evitar accidentes

Jóvenes al volante: los errores comunes y consejos para evitar accidentes