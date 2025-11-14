Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El precio también depende del tipo de motor del vehículo F. P.

¿Dónde están las ITV más baratas?: puede haber hasta 15 euros de diferencia

A. Noguerol

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:40

Comenta

La tarjeta ITV o ficha técnica Ayuda es el documento que acredita que el vehículo está homologado para circular por las carreteras de nuestro país. ... Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en España, ocho de cada diez vehículos superan la inspección técnica de vehículos a la primera con informe favorable; esto asegura que sus sistemas y elementos garantizan la seguridad de los usuarios. El resto –un 20%, que varía en función de las zonas geográficas– recibe un informe desfavorable o negativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  3. 3 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  4. 4 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  5. 5 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  6. 6

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  7. 7 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda
  8. 8 Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí
  9. 9

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  10. 10 Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Dónde están las ITV más baratas?: puede haber hasta 15 euros de diferencia

¿Dónde están las ITV más baratas?: puede haber hasta 15 euros de diferencia