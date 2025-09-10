Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jean-Philippe Imparato, director de Operaciones de Stellantis en Europa F. P.

Imparato (Stellantis): «Urge actuar para salvar la industria automotriz europea»

Canal Motor

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:54

El director de Operaciones de Stellantis en Europa, Jean-Philippe Imparato, ha hecho un llamado urgente a la Unión Europea para que revise los objetivos de emisiones de carbono de 2035, calificándolos de «letales» para la industria automotriz.

Estas declaraciones, realizadas en el marco del Salón del Automóvil de Múnich, se producen días antes de una reunión crucial entre los líderes del sector y la Comisión Europea. Imparato ha insistido en que ha llegado el momento de pasar «de la discusión a la acción».

El directivo se ha mostrado confiado ante la reunión, señalando que los principales actores de la industria comparten los mismos mensajes frente a los desafíos actuales.

«El propósito que llevaremos a la mesa es muy simple. Creemos que ahora es el momento de actuar, de forma rápida y, si es posible, antes de final de año», ha afirmado, subrayando la necesidad de tomar decisiones que protejan a la industria a largo plazo.

Imparato ha puesto sobre la mesa una serie de peticiones «pragmáticas» y estratégicas que, según él, son vitales para la viabilidad de la industria europea. Entre las principales medidas, el directivo ha pedido una revisión de los objetivos de emisiones de 2035, que considera «inabarcables» bajo las circunstancias actuales del mercado.

Asegura igualmente que se necesitan soluciones más pragmáticas para renovar el parque automovilístico, que en Europa se ha vuelto significativamente más viejo en los últimos años.

Imparato aboga por una declaración «clara» sobre los vehículos industriales ligeros y por medidas para revitalizar el segmento de los coches pequeños, fundamentales para la mayoría de los consumidores.

Finalmente el cargo de Stellantis ha solicitado un apoyo decidido a la producción de baterías en Europa para garantizar la resiliencia del sector y reducir su dependencia de Asia. «Si no apoyamos a la industria de baterías, seremos completamente dependientes de China», advirtió.

Para Imparato, el momento actual es crítico. La industria se enfrenta a múltiples crisis simultáneas, desde la dura competencia china y los aranceles de EE.UU. hasta los altos costes de reestructuración que ya están afectando a miles de puestos de trabajo. «Todos vemos las consecuencias en términos de impacto social e industrial de esta actual regulación. Todo el mundo ve la crisis que viene», ha señalado.

Pese a la gravedad de la situación, el director de Operaciones de Stellantis se ha mostrado confiado en que los próximos encuentros darán frutos, ya que la industria está unida en un único mensaje. «Creo que tenemos que decidir en el mejor interés de la región y en el mejor interés de la industria», concluyó, haciendo un llamamiento a la Comisión Europea para actuar con celeridad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  8. 8

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  9. 9

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  10. 10 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Imparato (Stellantis): «Urge actuar para salvar la industria automotriz europea»

Imparato (Stellantis): «Urge actuar para salvar la industria automotriz europea»