HVR Energy ha presentado en Coslada su estación ACTIVA, la instalación de hidrógeno más avanzada del panorama nacional F. P.

HVR Energy espera tener 75 hidrolineras operativas para 2030

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:59

HVR Energy ha presentado en Coslada su estación ACTIVA, una instalación que la compañía define como ·la más avanzada del panorama nacional« y la primera ... diseñada para cumplir la totalidad de los requisitos técnicos del reglamento europeo AFIR.

