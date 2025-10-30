Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las manos del consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume FP

El Grupo Volkswagen reduce sus previsiones de rentabilidad, pero las liga al suministro de chips

Juan Roig Valor

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:26

Una vez más, son tiempos turbulentos para la industria automotriz. El Grupo Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, ha presentado sus resultados para ... el tercer trimestre de 2025 y las cifras no son buenas. Su beneficio operativo se contrajo un 58% en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 12.812 millones de euros a 5.408 millones.

