Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero delegado de Tesla, Elon Musk FP

El fondo soberano noruego, en contra del cheque de un billón a Elon Musk

Juan Roig Valor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

El mayor fondo soberano del mundo, Norges Bank Investment Management (NBIM), ha anunciado que votará en contra del paquete de compensación propuesto para el consejero ... delegado de Tesla, Elon Musk, valorado en un billón de dólares (unos 850.500 millones de euros), en la junta general de accionistas que la compañía celebrará el próximo jueves 6 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  5. 5 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El fondo soberano noruego, en contra del cheque de un billón a Elon Musk

El fondo soberano noruego, en contra del cheque de un billón a Elon Musk