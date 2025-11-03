Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En el total del año el mercado acumula 951.516 unidades vendidas F. P.

España roza el millón de turismos vendidos con un fuerte aumento en octubre

A. Noguerol

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Las matriculaciones de turismos en España superan por segundo mes consecutivo los registros prepandemia, acumulando un aumento del 15% hasta octubre. El mercado mantiene su ... buena evolución y logra 96.785 nuevas matriculaciones.

