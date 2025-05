Automobile Barcelona 2025:¿Qué hay de nuevo?

Santiago de Garnica Cortezo Lunes, 12 de mayo 2025, 11:54 | Actualizado 12:04h. Comenta Compartir

No podían imaginar los asistentes a aquella primera edición del Salón del Automóvil de Barcelona de 1919, que atravesaban las puertas del Palacio de Bellas Artes del Parque de Ciutadella, que un día de 2025, sus descendientes contemplarían automóviles que aparcan solos, tienen sistemas de comunicación que permiten hacer una reunión de negocios desde el coche con participantes en cualquier lugar del mundo (¿nos estaremos pasando?), que protegen a sus ocupantes con múltiples ayudas a la conducción…que van desde detectar peligro de salirnos a la carretera hasta frenar automáticamente en caso de urgencia, con motores térmicos que con la décima cantidad de combustible de antaño, ahora cubren cien kilómetros y desarrollan el doble de prestaciones sin esfuerzo, o que se desplazan cientos de kilómetros con la energía eléctrica acumulada en una batería. Y es que, muchas veces, se nos olvida, nos falta perspectiva para entender toda la tecnología que se acumula en un objeto sobre ruedas en no más de cuatro o cinco metros de largo.

Y también esos visitantes de 1919, se habrían sorprendido al ver como esos stands estaban ahora ocupados por muchas marcas chinas …

Si, el visitante del Automobile Barcelona 2025 que abre estos días sus puertas, va a descubrir muchas marcas chinas y sus novedades, pero también marcas europeas, coreanas o japonesas. Y, un importante capítulo, el del 75 aniversario de la firma española Seat.

El certamen expone una docena de primicias, entre ellas una novedad mundial, el Ebro S400 y una europea, el MG S5. El listado de vehículos que se podrán ver por primera vez en España lo completan el Ford Puma Gen-E, los KGM Torres EVX y KGM Torres Actyon, el Denza Z9 GT de BYD, el Hyundai Ioniq 9, El Renault 4, El Mobilize Duo y el Mobilize Bento, el Omoda 9 SHS y el Leapmotor C10 REEV.

MG un SUV cien por cien eléctrico

Nuestro recorrido de novedades empieza en una marca británica histórica, Morris Garages, pero que hoy «MG», si bien cuenta con diseños británicos pertenece al gigante chino SAIC Motor. Una marca que se ha situado entre las más vendidas en el mercado español (la novena en el acumulado de enero a abril 2025), y que en Barcelona ha anunciado la puesta en marcha de un gigantesco almacén de recambios en Guadalajara.

Ampliar MGS5 EV, la lectura SUV del MG4 cien por cien eléctrico G. S.

Pero lo que le interesa al lector y al espectador son los coches. MG presenta en Barcelona una novedad europea como es el MGS5 EV. Con 4,47 metros de largo, es un SUV cien por cien eléctrico que busca competir con modelos como el Renault Scenic (4,47 metros) o el Skoda Elroq (4,49 metros).

A eso le sumamos una distancia entre ejes de 2,73 metros, que garantizan una buena cantidad de espacio a bordo: independientemente del tamaño del conductor o del pasajero, no habrá ninguna dificultad en extender las piernas e incluso es posible deslizar los pies con bastante facilidad debajo de los asientos delanteros, algo no muy común en los vehículos eléctricos. MGS5 EV utiliza la base denominada MSP (de «Modular Scalable Platform») del MG4.

Y esta conexión técnica la encontramos a nivel de diseño. Sobre todo, en la parte trasera donde, al igual que en la berlina compacta, encontramos una franja luminosa que recorre ambos lados del portón trasero y termina en «v» en los extremos. También tenemos el principio del alerón de doble impacto, pero en una versión más discreta que no se divide en dos partes en el centro. En general, tiene más personalidad que su hermano híbrido y menos que el MG4.

El Nuevo MGS5 EV equipa un sistema de propulsión eléctrica con dos niveles de potencia. La variante asociada a la batería de 49 kWh rinde 170 CV (125 kW) y 250 Nm, las versiones con batería de 64 kWh tienen una potencia máxima de 230 CV (170 kW) y un par máximo de 350 Nm, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 y 6,3 segundos, respectivamente. Este sistema se combina con la tercera generación de baterías ultrafinas de MG, con mejor rendimiento, vida útil aún más prolongada y alta capacidad de carga. El MG S5 EV emplea un sistema de 400 V que permite alcanzar potencias de carga de hasta 139 kW. Gracias a ello, la batería de 49 kWh puede cargarse del 10 al 80% en 24 minutos con corriente continua (28 minutos la de 64 kWh).

La autonomía combinada del MGS5 es de 340 kilómetros (490 km en ciclo urbano), con la batería de 49 kWh; y de 480 kilómetros (680 km en ciudad) con la de 64 kWh. El sistema de recuperación de energía cinética (KERS) de serie colabora para ampliar aún más la autonomía. Dispone de cuatro niveles de regeneración, además del modo One Pedal, ofreciendo opciones para cada condición de conducción y mejorando la eficiencia.

Ford llega con el Puma eléctrico

En el estand Ford se pueden descubrir modelos clave de su apuesta por las cero emisiones, como el Ford Explorer eléctrico (hasta 602 km de autonomía combinada), el nuevo Capri eléctrico (627 km de autonomía) o el Mustang Mach-E Rally, la versión más rápida y radical del icónico SUV eléctrico. También se exhibe el Kuga Híbrido Enchufable, fabricado en Valencia y líder en ventas de su categoría en Europa por tercer año consecutivo.

Ampliar El Puma, el atractivo crossover de Ford, ahora es el cien por cien eléctrico G. S.

Pero la novedad está en el Puma Gen-E, la variante cien por cien eléctrica de este atractivo modelo. El Puma eléctrico parte con viento favorable. La versión térmica, el modelo de Ford más vendido en Europa, ha disfrutado de un éxito constante desde su lanzamiento en 2020 gracias a su impecable comportamiento en carretera y a su eficiente mecánica. Además, el aspecto de un crossover pequeño con personalidad sigue siendo atractivo (apenas retocado desde el lavado de cara del año pasado).

En este punto, algunos indicios destinados a mejorar la aerodinámica distinguen a la versión Gen-E de sus gemelos de gasolina: parrilla cerrada, llantas específicas, persianas activas en la parte inferior del parachoques delantero o un alerón de techo ligeramente más largo. El Puma juega con la modestia al llevar una batería (tipo NMC) con una capacidad útil de 43,6 kWh, inferior a la que ofrecen la mayoría de rivales.

Pero la diferencia entre lo bruto (54 kWh) y lo neto es sorprendente: 10,4 kWh, o un margen de casi el 20%. ¿Se trata de una planificación de una reserva secreta en caso de desastre o simplemente para garantizar la longevidad del sistema? No es ridículo, pero como era de esperar, la autonomía mixta anunciada oscila entre los 364 y los 376 km en función del montaje de los neumáticos. Lo mismo ocurre con la recarga, a 100 kW en carga rápida DC (el valor habitual en el segmento), que tarda 23 minutos en pasar del 10 al 80% de capacidad. Para una batería de este tamaño, esto es típico. Si utiliza corriente alterna (CA), espere aproximadamente 4,5 horas utilizando el cargador estándar de 11 kW. El consumo, afortunadamente, se mantiene moderado: 13,7 kWh/100 km oficiales.

KGM y el Torres eléctrico

KGM, antes SsangYong, cumple en nuestro país treinta años, y en su estand encontramos dos novedades que trae a España la importadora Astara. La primera es el Torres EVX, la variante cien por cien eléctrica de este interesante SUV. Lleva un motor eléctrico de 152,2 kW (207 CV) con 339 Nm de par. Está alimentado por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) con tecnología de integración directa Cell to Pack (la tecnología proviene de BYD, toda una garantía), que mejora eficiencia y seguridad.

Ampliar El Torres adopta la tecnología BYD eléctrica en la nueva versión EVX G. S.

Esta batería, protegida frente a impactos y altas temperaturas, permite al Torres EVX alcanzar una autonomía de hasta 635 km en ciclo urbano WLTP.

La segunda novedad de la marca coreana es el Torres Actyon, el SUV con carrocería coupé que se pondrá a la venta próximamente. Hay que recordar que SsangYong, con el Actyon de 2025, fue la pionera de todos los SUV con carrocería coupé de diferentes marcas que vemos rodando hoy día.

BYD y su marca premium DENZA

BYD, el gigante chino, no ha dejado de afirmar que es el principal productor de coches eléctricos en China y, ahora, el principal productor mundial, tras haber superado a Tesla en 2024. Además, repite una y otra vez cifras impresionantes que demuestran sus ambiciones: los 120.000 empleados en su departamento de investigación y desarrollo, las 45 patentes presentadas por día laborable o los 4,27 millones de vehículos producidos en 2024…

Ampliar Denza Z9 GT, ambiciones al más alto nivel G. S.

Y una de las grandes sorpresas en Barcelona es el debut oficial en España de Denza, la marca premium de BYD. Con una espectacular puesta en escena, los visitantes pueden conocer el Denza Z9 GT, el primer modelo de la marca en el continente europeo. Diseñado por un europeo, Wolfgang Egger, ex responsable de diseño de Audi y Lamborghini, anteriormente autor del concept Nuvola y del 8C en Alfa Romeo , el Z9 GT adopta unas líneas de shooting brake que recuerdan a las del Panamera o un Taycan Sport Turismo. Además, supera fácilmente a estos modelos en dimensiones, con nada menos que 5,20 m de largo (2 cm menos para el eléctrico) y casi 2 m de ancho.

La comparativa con las dos referencias alemanas no queda ahí, ya que el coche es capaz sobre el papel de competir con ellas gracias a sus dos versiones, eléctrica e híbrida enchufable. El primero tiene una batería de 800 V y 100 kWh que utiliza la tecnología LFP favorita de BYD y alimenta tres motores eléctricos: dos en la parte trasera y uno en la delantera. La potencia acumulada alcanza los 965 CV, ¡más o menos la de un Taycan Turbo S! Denza anuncia 630 km de autonomía según el ciclo de homologación chino.

Ioniq 9, el buque insignia de Hyundai

El Hyundai Ioniq 9 se presenta en Automobile Barcelona. Se trata de un SUV eléctrico con una longitud de carrocería de 5,05 m y una distancia entre ejes de 3,13 m (5,01 m y 3,10 m su primo el Kia EV9). Y muy aerodinámico: un Cx de tan solo 0,26, un valor particularmente bajo para un SUV de este tamaño.

Con su iluminación pixelada, el diseño combina bien con otros modelos Ioniq, aunque el estilo parece un poco más clásico que el del Ioniq 5 y el Ioniq 6, a menos que tu mirada se pose en esos espectaculares pasos de rueda.

Ampliar Ioniq 9, espectacular en dimensiones y tecnología G. S.

Con semejante distancia entre ejes, obviamente hay mucho espacio a bordo. En el interior del nuevo Hyundai Ioniq 9 combina un tablero con pantallas curvas, materiales duraderos y tres filas de asientos. Podrás elegir entre una configuración de seis o siete plazas, con asientos giratorios para crear un ambiente relajado. Gracias al sistema Dynamic Body Care con masaje de puntos de presión y asientos vibratorios, Hyundai promete altos niveles de confort en viajes largos. El volumen de carga varía entre 620 y 1.323 litros, y el maletero delantero añade 88 litros adicionales, o 56 litros si optas por la versión con tracción total.

Podrás elegir entre tres variantes, todas ellas utilizando la misma batería de 110,3 kWh. El Hyundai Ioniq 9 utiliza la arquitectura eléctrica de 800 V, lo que permite una carga rápida de corriente continua (CC) de hasta 350 kW. En este caso, 24 minutos son suficientes para que la batería vuelva al 80% de su capacidad máxima.

El Hyundai Ioniq 9 RWD Long Range con tracción trasera (RWD) tiene una autonomía de 620 km, mientras que la variante de tracción total AWD promete una capacidad de remolque de 2,5 toneladas. La versión Performance anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 s y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. Cifras espectaculares para el nuevo buque insignia de la marca.

Ebro, renacimiento espectacular

Si el responsable de alguna marca piensa que la historia no cuenta, debería darse una vuelta por el estand de Ebro para poner a prueba su opinión. En la presentación a la prensa del nuevo Ebro s400 (novedad mundial), emocionaba la expectación, el número de medios que rodearon el estand de la marca, que ya cuenta con cincuenta concesionarios en toda España.

La mítica marca EBRO, nacida en 1954 como Motor Ibérica y recordada por sus camiones, furgonetas, tractores e incluso todoterreno, renacía en 2023 como Ebro-EV Motors, y en 2024 comenzó a ensamblar vehículos en colaboración con Chery. La fabricación se basa en la reindustrialización de la histórica planta de Zona Franca de Barcelona, hoy EBRO FACTORY, y en la de Montcada i Reixach, dedicada a la estampación y soldadura de piezas metálicas.

Ampliar La presentación del Ebro s400 levantó mucha expectación G. S.

El s400 viene a reforzar la gama Ebro que ya tiene a la venta los s700 y s800, en versiones híbridas e híbridas enchufables (PHEV). El Ebro s400 es un SUV de 4,32 metros de largo, vestido con una carrocería de estética moderna, y un completo equipamiento tecnológico. Integra un sistema híbrido de última generación que combina un motor gasolina 1.5 DHE con un motor eléctrico. Total, tenemos 211 CV, puede pasar de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y un consumo medio inferior a los 5,5 l/100 km…, y disfrutamos de la etiqueta eco.

Renault: llega el 4L eléctrico

Y si había expectación en Ebro, no menos en el espectacular estand de Renault donde también el pasado y el futuro se daban cita con este modelo presentado por primera vez en España como es el 4 E-Tech, si un «cuatro latas eléctrico» …

Primera observación: si el modelo de 1961 cumplía unas dimensiones de 3,65 m de largo, 1,49 m de ancho y 1,55 m de alto, la versión 2024 cambia de escala y alcanza los 4,14 m de largo, 1,80 m de ancho y 1,57 m de alto. Es 9 cm más largo que un Clio V y 9 cm más corto que un Captur II (también de 1,57 m de alto). La distancia entre ejes se establece en 2,62 m (2,64 m para el Captur, o 2,54 m para el R5).

Ampliar Atractivo, práctico y accesible …, todos los atributos para ser un superventas G. S.

Como podemos ver son proporciones que hacen de este Renault 4 un vehículo un tanto único, que presume de una versatilidad superior en el segmento: sin duda un «coche para vivir» (¿recuerdan el eslogan?) y, mientras que el Renault 5 E-Tech eléctrico se dirige a una clientela urbana, el 4 E-Tech eléctrico tiene una visión más amplia y pretende atraer a todos los públicos, incluidas las familias jóvenes, a la conducción eléctrica.

Y como prueba de su polivalencia, ofrece en primer lugar un volumen del maletero y modularidad únicos en el segmento: 420 litros aprovechables gracias a sus formas cúbicas; umbral de carga muy accesible; ingeniosos portaobjetos; o banqueta abatible entre otros. Y, queda claro, todos los usos están permitidos: no solo por asfalto, también podemos aventurarnos por malos caminos gracias a una distancia al suelo considerable y al avanzado sistema Extended Grip.

El R4 eléctrico estará disponible en dos configuraciones, desde la versión base de 120 CV con una batería de 40 kWh hasta la variante de 150 CV con una batería de 54 kWh. Para la primera, Renault promete una autonomía de unos 300 km y una potencia de carga en corriente continua de hasta 80 kW, mientras que la segunda versión promete 400 km y una carga rápida de hasta 100 kW.

Mobilize, para la jungla urbana

Mobilize, marca de Renault Group dedicada a los servicios de movilidad y energía, está presente por primera vez en Automobile Barcelona 2025 con un estand y con una novedad: el Duo, que se pone a la venta (desde 9.990 euros) en los concesionarios Renault, hablamos con IVA incluido, y sin tener en cuenta acciones comerciales o incentivos. Se trata de un vehículo eléctrico con 161 kilómetros de autonomía, de dos asientos en tándem y con dos versiones:45 Neo, autolimitado a 45 km/h y sin permiso (según reglamentos locales) y 80 EVO, para conducir con permiso tipo B y 80 km/h de velocidad máxima.

Ampliar Una solución urbana eléctrica real, racional G. S.

Con 2,43 metros de longitud, es fácil de manejar en ciudad y de aparcar, pero además tiene una estética, un diseño que llama positivamente la atención (nada fácil de lograr en un tamaño tan pequeño) a lo que se suman sus espectaculares puertas tipo élitro. Estética y detalles prácticos como los parachoques delantero y trasero idénticos, para abaratar costes, y construidos en un material preparado para aguantar los «toques» urbanos sin envejecer. Por cierto, que incluye más del 40 % de materiales reciclados y son reciclables en un 95 %.

Dentro, el conductor y, tras él, el acompañante, tienen mucho espacio y están rodeados de un ambiente muy moderno y seguro: lleva de serie airbag para el conductor, siendo el único de su segmento. Y con la aplicación para smartphone 'MyDuo', compartir el vehículo se convierte en un juego de niños con la posibilidad de generar hasta seis llaves digitales.

Jaecoo 5: para personas y sus mascotas

Otra de las primicias de Barcelona, en este caso a nivel nacional, era el Jaecoo 5, un SUV de 4.380 mm de longitud, 1.860 mm de anchura, 1.650 mm de altura y 2.630 mm de distancia entre ejes. Dispone de tres modos de conducción y control de descenso, para desenvolverse con eficacia en superficies de baja adherencia.

Sus ángulos de ataque (20º) y salida (30º) y una capacidad de vadeo: 600 mm, le permiten adentrarse en terrenos de complicación media. En esos escenarios, la cámara panorámica 540º, que muestra una visión periférica del entorno, y permite hacer 'transparente' la recreación virtual del vehículo, es de gran ayuda.

Ampliar Jaecoo 5, con las tres opciones: gasolina, híbrido y eléctrico G. S.

Además, las barras del techo tienen una capacidad de carga de 75 kg y Jaecoo ha creado todo un a gama de accesorios para las acampadas y la vida al aire libre.

Y por dentro, no solo es amplio y cómodo para las personas, sino también para las mascotas. El nuevo Jaecoo 5 cuenta con materiales y tapizados interiores antibacterianos y de fácil limpieza pensados para el uso con animales y su sistema de climatización está diseñado para retener el pelo de las mascotas

Hay versiones de gasolina, eléctrica e híbrida HEV. Las primeras que llegarán al mercado español serán las de gasolina y EV. La primera incorpora la última evolución del motor 1.6TGDI que ya equipan el Jaecoo 7 y el Omoda 5. Este propulsor da 145 CV y un par motor de 275 Nm. Va asociado a una caja de cambios automática de 7 velocidades tipo DCT, fabricada por Getrag.

Sus desarrollos y relaciones de cambio se han optimizado para ofrecer unos consumos contenidos y unas prestaciones muy equilibradas. Es el único modelo de la gama Jaecoo que sólo se ofrecerá con tracción delantera. En cuanto al cien por cien eléctrico Jaecoo 5 EV, ofrece de una autonomía de más de 400 kilómetros. La tercera variante, la versión HEV contará con un sistema de propulsión híbrido y el motor 1.5 turbo de inyección directa.

Leapmotor C10, eléctrico de autonomía extendida

Leapmotor Iberia, firma que nos llega de la mano del gigante Stellantis, presenta en Barcelona el C10 REEV, con hasta 974 kilómetros de autonomía y desde 26.800 €, con las ayudas de 7.000 € del Plan Moves III incluidas.

Se trata de un SUV de 4,70 metros que, bajo su capó, alberga una batería LFP de 28,4 kWh que proporciona 145 Km de autonomía «cero emisiones», con un pequeño motor gasolina de 1.5 litros y 68 CV para ofrecer hasta 974 Km de autonomía extendida. El motor térmico asociada a un bloque térmico atmosférico sirve únicamente para producir electricidad, que alimenta el motor de tracción eléctrico, y en ciertos casos recarga adicionalmente la batería cuando la demanda de potencia sigue siendo modesta.

Ampliar La electricidad mueve al C10, con un motor de gasolina como generador y 974 kilómetros de autonomía G. S.

Técnicamente no es un PHEV, sino un vehículo eléctrico (es la propulsión eléctrica la que mueve al coche) con extensor de autonomía, no se necesita enchufar, aunque en realidad el cálculo de los costes de uso en última instancia difiere poco. La marca indica que, gracias a esta combinación de tecnologías, esta versión presenta un consumo de 0,4 l / 100 Km, inferior al de un SUV híbrido enchufable de prestaciones similares. Sus reducidas emisiones de 10 g/Km de CO2 le permiten acogerse a los beneficios de la etiqueta Cero de la DGT, ventaja nada desdeñable.

DR Automobile Group

Otra de las presentaciones del Automobile Barcelona 2025, ha sido, en este caso, del Grupo DR, compañía italiana que «innova con un nuevo modelo de negocio en el sector del automóvil», en palabras de sus responsables ya que hablamos de una marca que fabrica en China y que al tiempo cuenta con factoría en Italia, en Macchia d'Isernia.

Allí se encuentra el Centro de I+D del grupo, que se ocupa de la creación de prototipos y de los procesos de homologación europea. Dentro del Centro de I+D también se ocupa del diseño estilístico y de la ergonomía de los coches del grupo. A partir de ahí, la fabricación se realiza, hoy por hoy, en China. Pero este proceso no termina ahí.

Los vehículos fabricados en China llegan a Italia, donde se instala el sistema de alimentación a GLP. Y allí mismo se sitúa el centro de diseño donde se trabaja en las mejoras para hacer que los modelos del grupo respondan a las demandas de los usuarios europeos.

Ampliar El Grupo DR, con cinco marcas y un modelo de negocio nuevo G. S.

Asentado en Italia, con una importante red de concesionarios y más de 400 puntos de asistencia, el grupo se va extendiendo a otros países europeos como España. Tras el lanzamiento de EVO, con una gama que cuenta con seis modelos, ahora el Grupo DR impulsa todas sus marcas: DR, la exclusiva Tiger (al modelo Six pronto se unirán los Eight y Nine), los SUV deportivos Sportequipe (dos modelos), y los todoterreno ICH-X. También cuenta con la firma de cuadriciclos Birba.

«Feliz cumpleaños SEAT»

Pero, además de novedades, la cita de Automobile Barcelona 2025, tiene un acento muy especial: la «Sociedad Española de Automóviles de Turismo» apaga una gran tarta de setenta y cinco velas.

Bueno, una tarta imaginaria, pero físicamente, en el centro neurálgico del Automobile Barcelona 2025, el visitante encuentra una espectacular exposición en la que se repasan las siete décadas y media de la compañía a través de 75 coches, la cifra mágica, seleccionados para la ocasión. Desde el primer modelo producido en la Zona Franca en 1953, el SEAT 1400, hasta el CUPRA Raval, el primer coche 100% eléctrico que la compañía fabricará en su planta de Martorell a partir de 2026, los visitantes pueden recorrer el legado y el futuro de la compañía española.

Ampliar Del Seat 600 al Cupra Raval, setenta y cinco años de historia de España y de pasión por el automóvil G. S.

La exposición reúne una selección de algunos de los modelos más emblemáticos de SEAT, una marca que se ha convertido en un icono español amado por millones de personas, y CUPRA, que en solo 7 años y con 7 modelos en el mercado, se ha posicionado como una marca desafiante que crece exponencialmente a nivel global y que alcanzará el millón de coches vendidos este año.

Entre ellos, destaca el icónico 600, el coche que puso a España sobre ruedas; el 124, el modelo de una clase media ascendente a finales de los sesenta y que marcó la fabricación del vehículo un millón; y el 127, un best-seller de la década de los años setenta.

También se incluye el 1200 Sport, conocido como «Bocanegra», primer modelo desarrollado íntegramente en el Centro Técnico de Martorell; el Ronda y el Málaga, pioneros en la tradición de nombrar modelos con ciudades españolas; así como el Panda y los populares Ibiza y León, que en 2024 han celebrado su 40º y 25º aniversario, respectivamente. La muestra incluye, además, el innovador Toledo Eléctrico, que formó parte de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, junto a una destacada representación de la historia deportiva de la compañía, con varios vehículos campeones del mundo. También se presentan los modelos del portfolio actual y futuro de Cupra, entre los que se encuentran el Tavascan, el primer SUV coupé 100% eléctrico de la marca, el Terramar, un SUV deportivo electrificado, y el futuro Raval.

«SEAT nació hace 75 años para garantizar la movilidad, y con ese objetivo pusimos España sobre ruedas. A lo largo de tres cuartos de siglo, hemos liderado el crecimiento de nuestro sector gracias al esfuerzo de miles de personas que nos han permitido ganarnos la confianza de generaciones enteras de conductores en más de 70 países. A todas ellas, socios, red de concesionarios, instituciones y, por encima de todo, al equipo de SEAT S.A., queremos darles las gracias,» expresaba Markus Haupt, CEO interino de Seat y Cupra y vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística, en un emotivo acto institucional que contó, entre otras autoridades, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Y, al final, siempre una pasión

Bajo el lema «Pasión por el motor, pasión por Barcelona», Automobile Barcelona 2025 reúne 30 marcas automovilísticas: Alpine, Baltasar, BYD, Cupra, DR, Ebro, E-Miles, EVO, Ford, Honda, Hyundai, ICHX, Jaecoo, Kate, KGM, Leapmotor, Lynk&Co, MG, Mobilize, Nissan, Omoda, Renault, Seat, Silence, Sportequipe, Suzuki, Tesla, Tiger, Volvo y Xpeng.

Movilidad, coches eléctricos, de combustión, tiempos de cambios, no fáciles, pero el automóvil es creatividad, movilidad, libertad y una industria llena de pasión, y eso se siente en Automobile Barcelona 2025.