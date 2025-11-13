Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los ganadores a lo largo de la historia F. P.

Doce candidatos aspiran a sumarse a la historia del Mejor Coche del Año en España

Canal Motor

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

El Renault 5 fue el primer Coche del Año en España en 1972, cuando ABC creó este galardón a través de su sección semanal Mundomóvil. ... Un coche que también se ha convertido en el más reciente galardonado hasta el momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  3. 3 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  4. 4 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  5. 5 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  6. 6 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  7. 7 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  8. 8 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  9. 9 Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43
  10. 10 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Doce candidatos aspiran a sumarse a la historia del Mejor Coche del Año en España

Doce candidatos aspiran a sumarse a la historia del Mejor Coche del Año en España