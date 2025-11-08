Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Definitivamente espectacular

El nuevo Mercedes-Benz GLC ha sido diseñado desde el principio como un vehículo eléctrico y se presenta como el primer modelo de una familia de coches completamente nueva

Manu Cortés

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:19

Comenta

Durante muchos años, el GLC ha sido el modelo más popular de Mercedes-Benz, encabezando repetidamente las listas como el modelo más vendido de la ... marca en todo el mundo. Ahora, llega el nuevo GLC eléctrico que marca un punto de inflexión en el segmento de SUVs de lujo de tamaño medio, sobresaliendo en rendimiento,autonomía, eficiencia y velocidad de carga. Al mismo tiempo, ofrece aún más espacio para las piernas y la cabeza que sus hermanos con motorizaciones convencionales, así como una impresionante capacidad de remolque de 2,4 toneladas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  3. 3 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  4. 4 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  5. 5

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  6. 6 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  7. 7 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  8. 8 El rey de la carne madurada de Granada
  9. 9 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España
  10. 10 La cardióloga infantil de Granada premiada por su labor humanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Definitivamente espectacular

Definitivamente espectacular