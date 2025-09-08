Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Markus Haupt, esta mañana en Munich, ante un anticipo del eléctrico Raval efe

Cupra explora entrar en Oriente Medio tras renunciar a los Estados Unidos

Àlex Gubern

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:00

La incertidumbre internacional, empezando por los vaivenes regulatorios de la administración Trump, obliga a las empresas a repensar algunas de sus decisiones estratégicas. En el ... caso de la automovilística Seat, su dirección anunciaba hace pocas semanas que aplazaba la decisión de entrar en los Estados Unidos con Cupra, una decisión que, por contra, se va a ver compensada con pasos adelante en otros mercados.

