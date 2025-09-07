Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos

Del mismo modo que el Seat 600 «democratizó» en una España muy distinta a la actual el acceso a los vehículos de motor, con el ... Cupra Raval que llegará al mercado en 2026 la automovilística española pretende «democratizar» el acceso a los vehículos eléctricos. Con un precio de salida a partir de los 25.000 euros, Seat como compañía -y el Grupo Volkswagen al que pertenece la española- pretenden hacer accesible la movilidad eléctrica con un vehículo que ha podido verse por primera vez hoy en el IAA Mobility 2025 de Munich, aunque todavía camuflado bajo un vinilo que mostraba precisamente un plano de las calles del barrio del Raval.

Ampliar efe

El Cupra Raval forma parte de la ofensiva del grupo en el campo de los eléctricos urbanos, que comenzará en los próximos meses con la producción del Raval en la planta de Martorell y, posteriormente, también en la factoría barcelonesa, del Volkswagen ID.Polo. En la planta navarra de VW se fabricará, por su parte, el Skoda Epiq y el Volkswagen ID.Cross.

«El Cupra Raval da forma hoy a nuestro futuro. Porque con él hemos conseguido combinar todo lo que representa Cupra: emoción, diseño impactante, rendimiento electrizante y, como siempre, enfoque en el conductor», ha declarado Markus Haupt, CEO interino de Seat/Cupra. «Para nosotros, el Raval es más que un coche. Lo que realmente lo hace especial es el proyecto que hay detrás: la familia de vehículos eléctricos urbanos que lideramos con orgullo desde España. Estamos reforzando las sinergias dentro del Brand Group Core y convirtiendo el país en un centro de movilidad eléctrica, haciendo coches accesibles a millones de personas», ha añadido.

2026 va a ser un año decisivo para Seat como compañía, cuando se cumplirá el octavo aniversario de la marca deportiva de la española, Cupra, cuyo mayor margen de beneficio por coche vendido ha hecho que la dirección de la compañía esté centrando todos sus cuidados en este emblema, mientras que Seat como marca sigue huérfana de nuevos modelos y aún no cuenta con ningún modelo eléctrico. La decisión de la Comisión Europea de relajar los plazos para la desaparición de los motores de combustión auguran, no obstante, una mayor esperanza de vida para Seat.

Seat al margen, el futuro se escribe en forma de Cupra, particularmente el Cupra Raval. Basado en la plataforma MEB+ de Volkswagen y con tracción delantera, el Raval, con cuatro metros de longitud, se presenta como un coche compacto con todos los atributos que ha hecho de Cupra una de las marcas con mayor crecimiento. Estará disponible con dos tamaños de batería, varios niveles de potencia y diferentes acabados. Hoy en Múnich se ha podido ver un primer avance.