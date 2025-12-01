Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026 x

Si tienes un coche con etiqueta B, atento: las ciudades en las que no podrás circular a partir de 2026

ABC

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:58

Comenta

La lucha contra la contaminación atmosférica ha cobrado un nuevo impulso en las principales ciudades de España. Ante los elevados niveles de polución que se ... registran en los núcleos urbanos, distintos gobiernos locales y autonómicos han optado por aplicar restricciones más severas a la circulación con el fin de proteger la salud de la población. En cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), muchas ciudades están ampliando sus limitaciones. Hasta el momento, estas medidas afectaban sobre todo a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Sin embargo, desde 2026, también los automóviles con etiqueta B estarán sujetos a nuevas prohibiciones en numerosas áreas urbanas del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  6. 6

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  7. 7 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  8. 8 El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos
  9. 9 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  10. 10 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Si tienes un coche con etiqueta B, atento: las ciudades en las que no podrás circular a partir de 2026

Si tienes un coche con etiqueta B, atento: las ciudades en las que no podrás circular a partir de 2026