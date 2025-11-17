Citroën C5 Aircross: gana en calidad y distinción

El nuevo Citroën C5 Aircross, con más de 27.000 ventas en España desde su lanzamiento en 2018, se ha consolidado en el competitivo segmento ... de los SUV compactos gracias a su confort, su espacio a bordo y su modularidad.

El interior, heredero de la experiencia de Citroën en monovolúmenes, sigue siendo una de las señas de identidad de la marca. La sensación de serenidad a bordo se refuerza en la versión híbrida recargable, que ya representa más del 30% del mix en Europa. La renovación del modelo se centra en un cambio de expresión que busca un salto cualitativo en elegancia y calidad.

[PINCHA AQUÍ PARA VOTAR POR ESTE MODELO].

El frontal del nuevo C5 Aircross adopta un nuevo lenguaje visual. Las líneas redondeadas son sustituidas por otras más estructuradas, que refuerzan su carácter y verticalidad.

Este diseño le otorga una imagen más ancha e imponente en carretera, transmitiendo mayor seguridad. Bajo la parrilla, el diseño de la entrada de aire gana en anchura visual. Las tomas laterales, ahora funcionales y esculpidas para mejorar la aerodinámica, incorporan inserciones de colores brillantes o anodizados.

En el lateral, el SUV conserva su esencia potente con 230 mm de altura libre al suelo y protecciones de 360°, incluyendo los Airbump. Se añaden llantas de aleación bitono de 18'' PULSAR diamantadas con diseño aerodinámico.

El habitáculo evoluciona hacia un mayor confort y refinamiento. Se beneficia de una nueva pantalla táctil de 10 pulgadas que parece flotar sobre el salpicadero, mejorando la ergonomía al situar los mandos del climatizador en una posición más elevada. La nueva pantalla equipará a las versiones térmicas con navegador y a las híbridas desde el acabado Feel. Como complemento, el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas es totalmente personalizable, permitiendo al conductor visualizar información esencial sin desviar la vista de la carretera. Incorpora la nueva generación de asientos Citroën Advanced Comfort, ya presentes en el C4 y C5 X. Estos asientos, formados por una espuma de alta densidad, una capa superior de 15 mm y una confección específica, ofrecen un confort de asiento y marcha constante a lo largo del tiempo. Los asientos delanteros pueden incluir funciones de calefacción y masaje. La consola central se moderniza con un revestimiento de tejido efecto cuero negro, un nuevo selector de velocidades e-Toggle y un selector de modos de conducción ergonómico.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico, híbrido e híbrido enchufable de 145-213 CV Consumo: 1,4 l/100 km (PHEV); 4,5 l/100 km (HEV) y 17 kWh/100 km (EV) Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,65/1,90/1,69 Maletero: 565 litros Precio: desde 29.600 euros

El nuevo C5 Aircross mantiene los elementos distintivos de confort de Citroën como las suspensiones con amortiguadores hidráulicos progresivos que ofrece un efecto de «alfombra voladora».

Es el único SUV del segmento con 3 asientos traseros individuales, corredizos, reclinables y plegables. El volumen del maletero es récord: de 580 a 720 litros en versión térmica.

Los cristales delanteros laminados amplifican el efecto burbuja en el interior. La versión Híbrida Enchufable (Plug In-Hybrid) permite la conducción en modo eléctrico puro hasta 55 km y hasta 135 km/h, con un par instantáneo de 320 Nm y acceso libre a zonas urbanas restringidas.

En términos de seguridad, el C5 Aircross ofrece hasta 20 ayudas a la conducción, destacando el Highway Driver Assist, un sistema de conducción autónoma de nivel 2.