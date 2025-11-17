Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El VII Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' de Fundación ONCE se celebra en la UGR

Del 19 al 21 de noviembre en la Universidad de Granada bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva'

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:34

Más de 400 expertos en educación se darán cita en el Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' de Fundación ONCE, que se celebrará los próximos 19, ... 20 y 21 de noviembre en Granada bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva'.

