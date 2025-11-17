El VII Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' de Fundación ONCE se celebra en la UGR

Más de 400 expertos en educación se darán cita en el Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' de Fundación ONCE, que se celebrará los próximos 19, ... 20 y 21 de noviembre en Granada bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva'.

El evento se inaugura este miércoles, día 19 de noviembre, a las 16.00 horas en el Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, con un acto moderado por Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE.

Contará con la participación de Ramón Herrera de las Heras, secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales; José Frederico Ludovice, secretario adjunto de la Secretaría General Iberoamericana; José Joaquín Céspedes, rector de la Universidad de Almería y presidente de CRUE-Asuntos Estudiantiles; Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada; Carmen Largespada, directora de la OEI en Honduras y Nicaragua; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' es un encuentro de expertos en educación superior que en su VII edición, organizada por Fundación ONCE y la Universidad de Granada, se centrará en construir propuestas y estrategias y en avanzar en nuevos modelos de educación inclusiva.

Sus impulsores son conscientes de que la educación superior tiene un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e innovadoras y es una pieza clave para el cumplimiento de toda la agenda de desarrollo sostenible.

Así, el encuentro se plantea como un espacio de debate y reflexión para contribuir a la transformación de los modelos universitarios actuales, mejorando las prácticas docentes e investigadoras inclusivas, superando barreras de acceso y progreso para garantizar la inclusión y la equidad.

El Congreso ofrece una plataforma de intercambio de ideas en la que convergen diversos actores del ámbito académico, social y político. En esta edición, los impulsores pretenden acercarlo también a los más jóvenes tratando de potenciar su presencia en los debates sobre educación superior conscientes del impacto en su futuro laboral.

Durante los tres días que dura el evento, se organizarán mesas temáticas, comunicaciones científicas, posters, talleres y sesiones plenarias en las que se abordarán de forma transversal los desafíos mencionados, promoviendo la colaboración interinstitucional y la generación de propuestas innovadoras que impulsen el cambio hacia una universidad verdaderamente inclusiva e ideas que mejoren las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad.

VII CONGRESO UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

Su objetivo general es analizar, debatir y aportar conocimiento sobre investigaciones, propuestas y estrategias que permitan ir avanzando hacia la equidad en los modelos de educación superior, mejorando las prácticas inclusivas de las universidades y la formación para el empleo del alumnado con discapacidad. El fin último es contribuir al cumplimiento del artículo 4 de los ODS, del 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del nuevo contrato social para la educación planteado por la UNESCO.

Organizado por Fundación ONCE y la Universidad de Granada, el Congreso cuenta con el apoyo de Inserta Empleo y el Fondo Social Europeo Plus, así como con la colaboración de la Fundación UNIVERSIA, CRUE Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el ayuntamiento de Granada, Acciona, Accenture, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Para seguirlo de forma virtual inscripción en el siguiente enlace: https://ciud.fundaciononce.es/registro