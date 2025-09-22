Un vídeo de la UGR rescata la historia de las misiones populares del Sacromonte La iniciativa, a cargo del historiador Andrea Arcuri, acerca al público la acción pastoral de los canónigos del Sacromonte en las comunidades rurales de la Granada de los siglos XVII y XVIII

Lunes, 22 de septiembre 2025

La Universidad de Granada, a través del proyecto de investigación Poderes intermedios y vida cotidiana en España y América (siglos XVI-XIX), presenta un nuevo vídeo divulgativo que invita a descubrir un aspecto poco conocido de la historia religiosa y social de la Edad Moderna: la acción pastoral de los canónigos de la Abadía del Sacromonte en las comunidades rurales del Reino de Granada durante los siglos XVII y XVIII. La iniciativa, realizada por el historiador Andrea Arcuri, muestra cómo los canónigos sacromontanos se implicaron activamente en la difusión de la religiosidad barroca mediante misiones populares dirigidas a pueblos y aldeas del entorno. Estas campañas incluían sermones, procesiones, cantos y ritos penitenciales que buscaban renovar la fe, combatir supersticiones y afianzar los valores de la Contrarreforma.

El proceso de investigación parte del análisis de fuentes poco exploradas: informes de misión, relaciones manuscritas y documentación archivística que permiten reconstruir no solo el discurso religioso, sino también aspectos concretos de la vida cotidiana de los hombres y mujeres que participaron en estas celebraciones. Gracias a esta documentación, ha sido posible recuperar escenas vividas por comunidades rurales —desde la organización de procesiones hasta la participación de niños, mujeres y cofradías— que raramente aparecen en las grandes crónicas de la época.

La producción de este vídeo responde a un doble objetivo: por un lado, acercar al gran público los resultados de la investigación histórica mediante un formato accesible y dinámico; por otro, poner en valor el patrimonio cultural e inmaterial vinculado al Sacromonte, una institución clave para comprender la religiosidad granadina tras el Concilio de Trento.

En comparación con otras investigaciones del ámbito hispánico, este trabajo aporta una visión pionera: mientras que gran parte de los estudios se han centrado en las misiones jesuíticas o franciscanas, aquí se documenta y analiza la labor de una institución local como la del Sacromonte, mostrando cómo actores distintos de las grandes órdenes religiosas también desarrollaron estrategias pastorales de gran impacto social. Esta iniciativa, además, se enmarca en las líneas de acción de un proyecto de investigación que persigue ofrecer una mirada renovada sobre cómo los poderes intermedios —como cabildos, cofradías y comunidades religiosas— influyeron en la vida de la población común.

La relevancia de esta investigación no se limita al ámbito académico. En un momento en que la sociedad valora cada vez más la divulgación científica y la recuperación de la memoria cultural, este vídeo ofrece una herramienta útil para centros educativos, asociaciones culturales y público general interesado en conocer el pasado de Granada desde una perspectiva cercana a sus protagonistas.

Finalmente, dentro de un par de meses, los resultados de esta investigación podrán leerse con mayor amplitud en el libro de Andrea Arcuri titulado Y quedose el demonio pisado. Las misiones populares de la Abadía del Sacromonte (1612-1745), que será publicado por la Editorial de la Universidad de Granada en 2025. Esta obra ofrecerá una síntesis detallada de las misiones, su contexto y su impacto en la cultura religiosa y social del sur de España durante la Edad Moderna.