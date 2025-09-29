Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A la venta ya las entradas gratuitas para Cultur-ALH, el Encuentro Internacional de Cultura en la Alhambra

Entre sus protagonistas figuran nombres internacionales como Salman Rushdie, Mariana Enríquez, Cristina Rivera Garza, Camila Sosa Villada, Cristina Morales, Zeina Abirached, Chus Pato o Hervé Le Tellier, junto a artistas y creadores de la escena contemporánea como Yung Beef

Ideal

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:17

Las entradas gratuitas para asistir a Cultur-ALH. Encuentro Internacional de Cultura en la Alhambra, que se celebrará del 3 al 5 de octubre, están ya disponibles desde este lunes 29 de septiembre. Las entradas pueden obtenerse a través de la web oficial del Patronato.

Cultur-ALH se presenta como un evento de vanguardia que trasciende lo literario para abrirse a múltiples lenguajes artísticos: desde la performance al trap, del graffiti a la cultura digital, pasando por la edición independiente y la oralidad como formas estéticas del futuro.

Este encuentro intergeneracional convoca a jóvenes, familias, comunidad universitaria y ciudadanía en general, con el objetivo de demostrar que la lectura y el arte son motor de creatividad, capaces de generar imaginarios sociales y de impulsar un tejido económico sostenible en el ámbito cultural.

Cultur-ALH se inscribe en el proyecto de Capitalidad Cultural de Granada y nace con vocación de ser un encuentro de todos y para todos, abierto a la diversidad de públicos y sensibilidades. Entre sus protagonistas figuran nombres internacionales como Salman Rushdie, Mariana Enríquez, Cristina Rivera Garza, Camila Sosa Villada, Cristina Morales, Zeina Abirached, Chus Pato o Hervé Le Tellier, junto a artistas y creadores de la escena contemporánea como Yung Beef.

Cultur-ALH propone una experiencia única en un lugar único, con la Alhambra como escenario de diálogo entre literatura, arte y sociedad.

