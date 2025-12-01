Valeo y la Universidad de Granada renuevan su Cátedra en Materiales Avanzados y Tecnología por cuarto año consecutivo

Valeo y la Universidad de Granada (UGR) presentaron el pasado 26 de noviembre, la renovación de la Cátedra Valeo en Materiales Avanzados y Tecnología, consolidando ... así cuatro años de estrecha colaboración en investigación y desarrollo tecnológico. El acto, celebrado en las instalaciones de Valeo Martos, ha contado con la presencia de destacados representantes de ambas instituciones.

Ambas entidades han estado representadas por Carlos Sampedro, director de Transferencia e Innovación de la UGR, y Manuel Sánchez Gijón, director Nacional de VALEO España, reafirmando el compromiso mutuo por la innovación en el sector de la automoción.

La Cátedra, que mantiene como objetivo principal el estudio de materiales avanzados y sus aplicaciones tecnológicas para el desarrollo innovador del sector de la automoción, tiene sus orígenes en una exitosa colaboración previa materializada en una tesis doctoral internacional e industrial sobre puntos cuánticos aplicados a la iluminación. Además, la colaboración entre Valeo y la UGR va más allá de la investigación académica, abarcando un amplio espectro de actividades formativas y de desarrollo profesional como la organización de eventos, jornadas y seminarios especializados, programa de visitas formativas a las instalaciones de VALEO o el apoyo para la realización de Trabajos Fin de Máster, Grado y Doctorados.

El Dr. Francisco Manuel Gómez Campos, catedrático de la Universidad de Granada, continuará al frente de la dirección de la Cátedra, que cuenta con un destacado equipo multidisciplinar formado por representantes de ambas instituciones como el catedrático Dr. Salvador Rodríguez Bolívar y Dr. Miguel Ángel Fernández Rodríguez por parte de la UGR y Dra. Mathilde Bernard de Lavernette, Ms. Alcina Tanghe y Dr. Juan José Santaella Hernández por parte del Grupo VALEO en el área de Investigación, Desarrollo e Innovación.

La Cátedra Valeo en Materiales Avanzados y Tecnología se ha convertido en un referente de colaboración universidad-empresa, demostrando cómo la sinergia entre el mundo académico y empresarial puede generar valor tanto en el ámbito de la investigación como en el desarrollo socioeconómico regional.