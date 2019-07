«Las ingenierías son una carrera de fondo que necesitan mujeres» Las jóvenes estudiantes buscan alicientes para encaminar su futuro en una ingeniería / IDEAL Los campus de verano 'Quiero ser ingeniera', a los que se suman el de Química, Electrónica y Edificación, reúnen a más de cien alumnas de la ESO ANDREA G. PARRA Miércoles, 3 julio 2019, 02:31

En la carrera de Informática en la Universidad de Granada el porcentaje de chicas es del 11,55%; Telecomunicaciones, 19%; Electrónica, 14%; Ingeniería Civil, 27%; Edificación, 35%; Ingeniería Química, 42%; Física, 26%; y Matemáticas, 40%. Son estadísticas, que en algunos grados, como es el caso de Informática, han empeorado desde la época de los ochenta. La institución universitaria granadina realiza diferentes acciones para revertir esos porcentajes. Una de ellas es el campus de verano 'Quiero ser ingeniera', que ha comenzado este lunes. Hay grupos de alumnas no solo en el tecnológico, en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones en Granada y en Ceuta (60 alumnas en total); los hay, por primera vez, de Química (8 estudiantes), Electrónica (20) y Edificación (15 la semana que viene se desarrollará). El de Ingeniería Civil se celebrará en septiembre.

«Las chicas han llegado bastante motivadas, más que otros años», explica Celia Pedregosa, monitora, que estudió Informática en la UGR. Detalla que cuando ella comenzó la titulación eran cien personas y mujeres solo eran siete. Especifica que sus estudios tienen «salidas geniales» y añade que Informática es una «carrera de fondo». Sobre la dificultad o no sostiene que «ni más fácil ni más difícil que otra ingeniería». No obstante, deja claro que no es una titulación de memorizar, hay que «comprender bien las cosas».

En Informática el porcentaje de chicas es del 11,55%, porcentaje inferior al de los 80

De todas estas cuestiones les hablará durante esta semana y la que viene en los talleres que están desarrollando en la Escuela de Informática. La profesora Nuria Rico, que está al frente de estos campus, apunta que las estudiantes de la ESO que están participando van a realizar diferentes proyectos, entre ellos, alguno como un guante con sensores en las puntas de los dedos que cuando se acerca a una superficie suena una música, un robot, cuestiones relacionadas con un telégrafo, una caja de secretos y estrategias relacionadas con la domótica. Diseño de muebles, transporte de envases, son algunas del resto de temáticas a abordar. En Química van a ir a visitar una planta industrial. En este campus solo hay ocho chicas porque las de zonas de trabajo en los laboratorios son limitadas.

Julia Plata, que ha terminado tercero de la ESO, está apuntada al campus tecnológico. No tiene claro aún si estudiará Informática o se decantará por una carrera de Ciencias de la Salud. «Lo que más me gusta es programar», relata. En el instituto dice que hacen algunas actividades y asegura que le llama mucho la atención el ordenador y la cantidad de cosas y de datos que se pueden manejar. Asimismo, indica que se ha apuntado a este campus porque le interesa. Sobre la mayor presencia de chicas en estas ramas del conocimiento, responde que estaría bien, que «debería haber más».

Este proyecto está financiado por el Instituto de la Mujer y cinco empresas locales

Celia Pedregosa, que ya ha participado como monitora en otros campus, cuenta que la mayoría de las jóvenes llegan «muy indecisas porque no saben qué estudiar». No saben si optarán por Ciencias de la Salud, Ciencias o la rama tecnológica. Estos campus se desarrollan en el marco del proyecto 'Quiero ser Ingeniera', una iniciativa que ofrece diferentes actividades dirigidas a chicas de tercero y cuarto de la ESO en el sector de la ingeniería para incentivar su interés en este sector, «luchando contra los estereotipos asociados a esta desigualdad social». Participan mentoras, profesionales femeninas del sector tecnológico granadino y profesoras de las diferentes ingenierías.

Este proyecto está financiado por el Instituto de la Mujer y cinco empresas con sede en Granada como son Financial Force, Novatec Software, PC Componentes, Conecta 13 y Createc 3D, y está coordinado por el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad en la Universidad granadina. Pretenden dar una visión «más equitativa y justa socialmente del talento femenino y sus oportunidades de participación en las profesiones del futuro».

Hay que reseñar que Informática y Telecomunicaciones, por ejemplo, son dos de las titulaciones con pleno empleo. Llegan al centro ofertas de España y de otros países. Informes nacionales y europeos insisten en la necesidad de profesionales de estas dos carreras en el presente y en un futuro.