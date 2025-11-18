La Universidad de Granada presenta el mayor archivo digital de humor escrito en español

La Universidad de Granada ha presentado Humtext, un corpus digital y de acceso libre que compila más de cinco siglos de humor escrito en español ... para su estudio científico. La plataforma, disponible en línea, ha sido diseñada por la profesora del Departamento de Lengua Española Doina Repede y contiene ya más de 1.800 muestras (desde chistes y epitafios hasta tiras cómicas) procedentes de periódicos, revistas y libros, con el objetivo de documentar y analizar la evolución del género humorístico en nuestra lengua.

Un proyecto complementario al de humor oral

Este nuevo recurso complementa a Humcor, el archivo de humor oral presentado el pasado mes de marzo, conformando así el conjunto de documentación sobre el humor en español más ambicioso desarrollado hasta la fecha.

Humtext se concibe como una herramienta fundamental para investigadores, lingüistas e historiadores, permitiendo un análisis sistemático a una escala sin precedentes. Este corpus reúne una amplia variedad de formatos y géneros humorísticos.

Entre los materiales digitalizados se incluyen chistes, anécdotas, epigramas, esquelas, obituarios, relatos, artículos de opinión y viñetas publicadas en medios como los periódicos El Pueblo o El defensor de Granada y revistas míticas como La Codorniz o El Jueves. La colección se nutre de fondos de hemerotecas públicas, archivos históricos, colecciones privadas y plataformas digitales.

Acceso abierto y edición crítica

Cada una de las más de 1.800 muestras catalogadas ofrece al usuario una imagen escaneada del documento original, garantizando la autenticidad de la fuente. A esto se suma su transcripción textual literal y, como valor añadido, una versión modernizada que adapta la ortografía y la escritura a las normas actuales del español. Esta edición crítica facilita la comparación y el estudio diacrónico del lenguaje. De esta manera, este archivo digital no sólo ayuda a preservar un patrimonio cultural a menudo efímero, sino que servirá también como base para futuras investigaciones sobre la evolución del humor, los cambios lingüísticos y las tradiciones satíricas en el mundo hispanohablante.

El proyecto, iniciado en septiembre de 2025, continúa en crecimiento con la previsión de digitalizar todos los materiales recopilados para crear una biblioteca digital especializada para la preservación y el análisis científico del patrimonio humorístico en español.