Página principal del repositorio digital de humor escrito Humtext. Ideal

La Universidad de Granada presenta el mayor archivo digital de humor escrito en español

Este repositorio, disponible en línea con acceso abierto, reúne más de 1.800 textos publicados desde finales del siglo XV hasta la actualidad, incluyendo chistes, viñetas y artículos de prensa

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:40

La Universidad de Granada ha presentado Humtext, un corpus digital y de acceso libre que compila más de cinco siglos de humor escrito en español ... para su estudio científico. La plataforma, disponible en línea, ha sido diseñada por la profesora del Departamento de Lengua Española Doina Repede y contiene ya más de 1.800 muestras (desde chistes y epitafios hasta tiras cómicas) procedentes de periódicos, revistas y libros, con el objetivo de documentar y analizar la evolución del género humorístico en nuestra lengua.

